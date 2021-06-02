В ближайшие три года правительство выделит 172 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог в 76 субъектах РФ. Это позволит улучшить дорожную сеть на региональном, межмуниципальном и местном уровнях, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы в крупных городах.

Всего в этом году на модернизацию дорожной сети будет направлено 256 миллиардов рублей - с учетом дополнительных 100 миллиардов из резервного фонда. Это на треть больше, чем было потрачено в 2020 году. Согласно заявленным планам правительства, это позволит довести до нормативного состояния 73 процента протяженности автомобильных дорог страны. Через три года этот показатель должен составить 85 процентов. На сегодня доля дорог в нормативном состоянии достигает примерно 72 процентов в агломерациях и 46 процентов на региональном уровне.

Как отметил ранее руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков, в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 84 субъектах в нормативное состояние предстоит привести около 15,5 тысячи километров трасс. Также продолжится дальнейшее внедрение интеллектуальных транспортных систем, реализация сложных капиталоемких объектов, строительство и реконструкция мостов и путепроводов. "В связи с трансформацией нацпроекта задач стало больше, поэтому необходимо мобилизовать все ресурсы для их успешного выполнения", - подчеркнул он.

Напомним, что в этом году в состав проекта "Безопасные качественные дороги" были включены два новых федеральных проекта. Это "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". Кроме того, начиная с 2022 года стартует ряд мероприятий по реконструкции и строительству искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и местного значения в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Этот проект предлагается дополнить новыми значениями показателей по приведению в нормативное состояние мостов (100 тысяч погонных метров до 2024 года и 290 тысяч погонных метров до 2030 года), строительству путепроводов (121 и 291), строительству наиболее важных региональных и местных дорог (166,6 и 1200 километров).

Как пояснил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, в будущем проект будет масштабирован: с 2025 года в него будут включены агломерации, образованные городами с населением от 100 до 200 тысяч человек. В Дальневосточном федеральном округе этот порог будет снижен, и в проект войдут городские агломерации, образованные населенными пунктами, в которых проживает от 20 тысяч человек.

В этом году в состав проекта "Безопасные качественные дороги" были включены два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети"

Сейчас Росавтодор и его подведомственные организации совместно с минтрансами субъектов РФ приступили к планированию трехлетних программ дорожной деятельности. Здесь будут обозначены и синхронизированы все виды работ в регионах на федеральных, региональных или межмуниципальных местных дорогах. В проектах программ планируется перечислить пообъектные перечни строительства, реконструкции и капитального ремонта на автомобильных дорогах общего пользования всех уровней в 2022-2024 годах. Помимо этого будут указаны стоимостные и количественные характеристики запланированных работ с разбивкой по годам и источникам финансирования. Также в них планируется закрепить обеспеченность дорожных объектов проектной документацией или планируемые сроки ее разработки.

Такая детализация дорожных работ на трехлетний период позволит обратить внимание руководителей всех уровней на своевременное формирование графика закупок и контрактацию, формирование объектов, эффективное и 100-процентное исполнение кассового плана.

Уже в этом году более тщательное исполнение бюджета позволило Росавтодору в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличить объем раскассированных средств на 70 процентов, на сегодня этот показатель составил 136,7 миллиарда рублей (19,8 процента от доведенных лимитов бюджетных обязательств). Еще одна новация этого года - появление в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нового показателя. Он обозначает уровень удовлетворенности населения состоянием дорог. Сейчас он не превышает 40 процентов, а в 2024 году, согласно целевым показателям, должен вырасти до 50. К 2030 году его уровень планируется довести до 60 процентов.

Очевидно, что в отношении регионов оценка со стороны местного населения безопасности, доступности и качества дорожной сети является одним из главных критериев эффективной работы местных властей. Большая часть обращений, поступающих от жителей региона, как отмечают в правительстве Оренбургской области, касается состояния дорог как в самом Оренбурге, так и в других населенных пунктах региона. К концу года здесь планируют отремонтировать и реконструировать более 300 километров региональных дорог, направив более 6 миллиардов рублей в рамках реализации национального проекта БКД.

Говоря о наиболее проблемных участках городских дорог, на которые поступает наибольшее количество жалоб, глава региона Денис Паслер отметил, что подрядчики обязаны устранить все недостатки в рамках гарантийных обязательств. "Возникают вопросы по гарантийным дорогам, но в такой ситуации я вижу одно решение: подрядчик полностью снимает верхний слой, фрезерует полотно и заново укладывает асфальт. За качество работы каждый должен отвечать", - подчеркнул он.

Дорожный ремонт в текущем году имеет социальный вектор - при планировании объектов власти на местах стремятся учитывать расположение образовательных, медицинских и оздоровительных учреждений, доступность транспортной и социальной инфраструктуры.

"При строительстве и реконструкции автомобильных дорог нужно учитывать мнение граждан, - считает министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. - Если для этого нужно внести изменения в проектную документацию, то будем двигаться именно в этом направлении. Мы строим эти дороги в первую очередь для людей, и если возникает некое непонимание, то лучше решать все вопросы до момента введения объекта в эксплуатацию".

Кстати

Подобные подходы приносят определенные результаты. Так, например, по итогам четырех месяцев 2021 года в регионе отмечается снижение целого ряда негативных показателей. Более чем на 14 процентов снизилось общее количество ДТП, на 2,7 процента - число погибших в результате ДТП, и на 21 процент уменьшилось число пострадавших в дорожных авариях.

В тему

В целом по стране в 2020 году инвестиции в реализацию программ безопасности дорожного движения показали устойчивое сокращение числа ДТП и пострадавших в них. В прошлом году аварийность в целом по стране снизилась на 12,5 процента, число пострадавших и погибших уменьшилось на 17,2 и 9,8 процента соответственно. По сравнению с 2017 годом число погибших в ДТП сократилось на 20,7 процента.