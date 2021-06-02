Список кандидатов от партии "Единая Россия" серьезно обновился - эту тенденцию назвал президент РФ Владимир Путин на встрече с партийным руководством и победителями предварительного голосования.

Процедура праймериз проходила с 24 по 30 мая как онлайн, так и очно во всех регионах страны. Участие в ней приняли рекордное количество кандидатов - более 14 тысяч на все уровни выборов, более 5,5 тысячи - в Госдуму. Явка избирателей составила почти 12 млн человек. Это было самое масштабное предварительное голосование не только в истории ЕР, но и в истории политической системы России. Свою востребованность в ходе праймериз подтвердила возможность проголосовать онлайн: более 6 млн из 12 млн участников процедуры сделали свой выбор дистанционно, с верификацией через сайт "Госуслуги". Среди кандидатов на думские выборы оказалось много новых лиц, и соперниками опытных политиков стали "новички". Лишь каждый четвертый кандидат - действующий депутат. При этом около ста депутатов Госдумы от партии вообще не приняли участие в отборе - это подтверждает существенное обновление кандидатского корпуса. Эту тенденцию обозначил глава государства в своем выступлении.

Владимир Путин обратил внимание, что в предварительном голосовании приняли участие очень много молодых людей. И около трети победителей - именно представители молодежи. По информации ЕР, средний возраст кандидатов - 41 год. "Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, - считает Путин. - И готовы не только поучаствовать в предварительном голосовании, но и принять участие в решении задач, которые стоят перед страной. Это чрезвычайно важно". Глава государства также отметил, что свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, это не члены партии. "Это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеет право на то, чтобы представлять интересы граждан", - заявил президент.

Кандидаты провели много встреч, живых и содержательных обсуждений с людьми, заметил Путин. "Люди делились с вами тем, чем живут, что наболело, насущными проблемами, с которыми сталкиваются каждый день, порой своей личной болью и переживаниями, - считает он. - Звучали обращения, пожелания, конкретные предложения, наказы". Путин подчеркнул, что за их реализацию вся партия будет нести ответственность. "Здесь ничего нельзя забыть или упустить", - указал он, добавив, что наказы граждан должны быть основой для всей дальнейшей работы, в том числе для подготовки программы партии. Ведь предварительное голосование - это востребованный механизм обратной связи с людьми.

На своем съезде, который пройдет 19 июня, партия максимально широко отчитается о выполнении прежней предвыборной программы, пообещал председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. А сейчас готовится новая - в ее основу ляжет Послание главы государства Федеральному Собранию. "Мы обсуждаем будущий документ с людьми в регионах. Наиболее важные предложения в нее войдут, - рассказал Медведев. - Проект будет вынесен на широкое обсуждение на съезде партии. Хотел бы, Владимир Владимирович, вас пригласить принять в этом мероприятии участие". Кроме того, он обратил внимание на то, что в предварительном голосовании ЕР приняли участие более 10% от общего числа избирателей в стране. Столь же высокую активность проявили кандидаты - конкурс составил 13 человек на место. В некоторых регионах конкуренция доходила до 30 человек в одномандатном избирательном округе. "По вашему призыву в праймериз попробовали участвовать тысячи общественных деятелей и волонтеров - все, кто проявил себя в период пандемии, кто помогал людям пройти через это тяжелое время, - обратил внимание Медведев. - Многие из них одержали уверенную победу". В том числе партия обновляется за счет участников кадрового проекта "Лидеры России", партийного "Федерального ПолитСтартапа", представителей Общероссийского народного фронта, сказал лидер ЕР.

В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые бы чувствовали, чем живет страна, перед какими вызовами она стоит

Владимир Путин тоже отметил: обновление списка кандидатов происходило в том числе за счет участия в предварительном голосовании волонтеров. Впервые на праймериз выдвинулось рекордное количество добровольцев, общественников - активистов движения "Мы вместе". Это почти треть от общего числа кандидатов.

Процедура праймериз дала возможность волонтерам найти свое место в политике, подтвердила руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения "Мы вместе" Жанна Рябцева. Она уже участвовала в предварительном голосовании в 2016 году, но тогда проиграла. Снова попробовать силы в политике, по ее словам, решила после призыва президента к волонтерам участвовать в выборах. "Я вкуса не потеряла. Предварительное голосование еще больше закалило мой уральский характер", - рассказала девушка. Она назвала важным тот факт, что добровольцы получили возможность поучаствовать в отборе кандидатов.

Проверять то, что обещал избирателю, а если обещал, то выполнять - это стало одним из лейтмотивов встречи. Президент посоветовал начинающим и уже состоявшимся политикам тщательно прорабатывать любой вопрос: "Надо смотреть, есть ли ресурсы, чтобы выполнить обещание". И если планы исполнимы, продолжил президент, надо мобилизовать все ресурсы для выполнения задачи.

Владимир Путин согласился с одним из участников встречи: "В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые бы чувствовали, чем живет страна, перед какими вызовами она стоит". Кроме того, депутаты, по его словам, должны понимать, как решить задачи, которые стоят перед РФ.

Председатель Комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн предложил эти установки формализовать. Он заявил, что отчеты депутатов перед избирателями должны стать обязательными.

Такие правила действительно нужно ввести для всех, кто "объявил целью своей работы и жизни служение стране, людям", согласился Владимир Путин. "Я надеюсь, что депутаты от "Единой России" и в индивидуальном качестве - проходят они в новую Думу, не проходят, жизнь на этом не заканчивается - отчитаются перед людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны. И партия в целом тоже", - сказал глава государства.

Александр Хинштейн подчеркнул, что ЕР уже готовится к отчету о своей работе. "С этого отчета и начинается наша избирательная кампания, - отметил он. - Этот отчет и отчеты, которые делает каждый депутат, они не для галочки. Они, конечно, для людей, поскольку исключительно они оценивают нашу работу. И мы это делаем не в силу закона, не в силу обязанности, а в силу наших принципов, убеждений и понимания, что по-другому не может быть".

В программу "Единой России" должны войти меры поддержки семей, и общественники готовы уже в статусе кандидатов в депутаты Госдумы работать над их реализацией, рассказала президенту победитель предварительного голосования в одном из округов Москвы, председатель "Совета Матерей" Татьяна Буцкая. Речь идет, в частности, о законе, который должен закрепить федеральный статус многодетных семей. Так, по ее словам, несправедливо, когда многодетная семья, переезжая из Москвы за МКАД, теряет статус многодетной. Это положение нужно исправить. Путин согласился с этим.

Другое ее предложение - расширение программы материнского капитала (например, в части снятия запрета на использование средств сертификата на ремонт жилья). Можно подумать и над этим, заметил президент, но напомнил о "подводных камнях". Он подчеркнул, что все ограничения по использованию маткапитала обусловлены только одним: не дать возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгами.