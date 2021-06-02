Андрей Бочкарев: Первый в России роботизированный архив построят в Новой Москве в этом году

Первый в России роботизированный архив построят в Новой Москве в этом году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Напомним, возводится уникальный архив в поселении Вороновское.

"Новый архив станет самым крупным в России специализированным хранилищем, - рассказал Андрей Бочкарев. - В нем создадут специальную среду с пониженным содержанием кислорода, что позволит повысить надежность работы оборудования. Открытие запланировано на конец 2021 года".

Как "РГ" уже рассказывала, в настоящее время только в Главархиве Москвы архивные документы хранятся более чем в 40 приспособленных для этого зданиях и помещениях. Также они занимают более 90 тысяч квадратных метров в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образовательных организациях. Сегодня работа городских хранилищ построена по принципу классического стеллажного хранения и ручного поиска, обработки, транспортировки и выдачи архивных дел. Новый архивный кластер обеспечит максимальную сохранность документов, которые подтверждают трудовой стаж, образование, награды, родство, имущественные права москвичей.