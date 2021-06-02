Германо-Французский день прошел в Москве

В стенах Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино 2 июня прошел традиционный Германо-Французский день - в память о Елисейском договоре, под которым в 1963 году поставили свои подписи канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль.

Это соглашение о сотрудничестве и примирении позволило двум соседним народам окончательно перевернуть страницу истории, омраченную двумя мировыми войнами, и встать на новый путь сближения. Послы обеих республик в Москве говорили не только о том, как немцам и французам удалось преодолеть вековые стереотипы и взаимное отчуждение, чьи корни уходят в далекое прошлое, но и о том, как этот опыт мог бы пригодиться в современной Европе.

Традиционно Германо-Французский день отмечается 22 января - в день самого исторического события. Но в этом году из-за пандемии его решили перенести на лето, изменился и формат мероприятия. "Раньше мы проводили концерты или приемы, или выставки. На этот раз мы захотели объединить поколение молодых немцев, французов и россиян", - рассказали "РГ" в посольстве ФРГ в Москве.

Посол Германии Геза Андреас фон Гайр, открывая встречу вместе с главой французской дипмиссии Пьером Леви под музыку Бетховена и французского классика XX века Дариуса Мийо, напомнил, что вся история Европы на протяжении многих столетий была отмечена войнами, в которых немцы и французы нередко выступали противниками, и их путь к сближению не был простым.

"После окончания Второй мировой войны - тяжелейшей войны XX века, вина за которую лежит на нас, немцах, - мы были благодарны соседям за то, что они протянули нам руку.... Впоследствии из перемирия и примирения выросла дружба... Вместе мы выстраиваем единую Европу, частью которой является Россия. Здесь мы особенно ощущаем, что принадлежим к единому культурному пространству ", - отметил господин фон Гайр.

И посол Германии, вспоминавший о своей студенческой юности, проведенной во Франции, и посол Франции не только старались говорить на языках друг друга, но и поприветствовали всех по-русски. В Германо-Французском дне приняли участие школьники немецкой и французской школ в Москве, а также студенты Коллежского университета Франции в МГУ и магистерского курса "Германика" в Высшей школе экономики. Они представили свои проекты по истории и искусству. На встрече звучали стихи Гейне, Бодлера и Блока, шли дискуссии о Карле Великом и Наполеоне.

Специальным гостем мероприятия стал глава офиса Европейского космического агентства в Москве Рене Пишель. Он напомнил, что как раз сегодня, 2 июня, в открытый космос с борта МКС вышли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые готовят станцию в том числе к приему европейского модуля European Robotic Arm (он должен прикрепиться к ее российскому сегменту). Совместная работа в космосе специалистов из ЕС, России, США и многих других стран должна послужить примером сотрудничества на Земле, отметил господин Пишель. Отдельно по видеосвязи немцев, французов и россиян поприветствовал астронавт ЕКА, немецкий инженер Маттиас Маурер, заодно зачитавший обращение от своего французского коллеги Тома Песке. Оба говорили о том, что с "космической" перспективы наша планета видится совсем иной - свободной от границ, вражды и разделительных линий.

Между тем

Отдельно посол Германии поделился впечатлениями о российской столице. "Москва - самый большой город Европы, и здесь можно найти абсолютно все. Это город мира, его многообразие поражает. Я очень много ходил здесь пешком, с удовольствием смотрел как всем известные достопримечательности, так и маленькие улочки, - поделился господин фон Гайр. - Помню, я садился в метро, доезжал до какой-то станции, где еще никогда не был, и просто шел гулять. Это был замечательный опыт. Я забредал в какой-то простой район города, из окон доносилась прекрасная музыка - это дети играют на музыкальных инструментах. Москва очень богата своей культурой. А еще ее жители довольно спокойны, их не так-то просто вывести из себя. Мне это тоже импонирует".