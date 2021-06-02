В Прикамье в этом году на борьбу с борщевиком из краевого бюджета выделено 40 миллионов рублей. Работы уже начались. "В 2021 году мы планируем почти полностью избавиться от борщевика в десяти муниципалитетах", - заявил Юрий Крестьянников, заместитель регионального министра сельского хозяйства. И ноу-хау никакого нет, если не считать штрафы за неуборку сорняка: для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 20 тысяч, для юридических лиц - 50 тысяч рублей.

Ярославская областная Дума приняла сразу два закона, направленных на борьбу с борщевиком. Первый - позволяет муниципалитетам включать борьбу с опасным сорняком в программы благоустройства. Второй - содержит штрафы для тех, кто откажется воевать с сорняком. Штрафы такие же, как в Пермском крае, разве что юридических лиц могут наказать на сумму до 100 тысяч рублей. При этом депутаты признали, что одними штрафами с сорняком не справиться. В 2021 году планируется обработать гербицидами 654 гектара зараженной борщевиком почвы, потратив на это 11,3 миллиона рублей.

В соседней Костромской области денег собираются потратить вдвое меньше, а очистить вдвое больше: 1165 гектаров за 6,5 миллиона бюджетных рублей. К ним добавят 1,3 миллиона от собственников пораженных земель. "Для борьбы с борщевиком традиционно используют недорогие препараты на основе глифосата. Раствор угнетает не только сами сорняки, но и - через почву - их приростки", - рассказал менеджер отдела гербицидов компании "Август" Иван Дуборезов.

А в Тульской области экологи придумали ноу-хау. Как рассказал "РГ" председатель правления Российского центра экологической политики Михаил Буденков, речь о двух методиках - с использованием дронов и растений - естественных соперников борщевика. В первом случае специалисты с помощью беспилотника делают съемку территорий и выискивают заросли борщевика. И сразу же второй дрон обрабатывает найденные плантации гербицидами. Второй способ предполагает использование растения мискантус. Это аналог тростника, который вытесняет борщевик. Его обычно используют в качестве заменителя древесины при производстве бумаги. Но, как оказалось, он хорош и для борьбы с борщевиком.

В Калининградской области бюджет выделил порядка 50 миллионов рублей. Программа предусматривает как механические методы уничтожения борщевика, так и применение химикатов. Причем средства выделяются для борьбы со всеми очагами произрастания сорняка вне зависимости от того, кому принадлежит зараженная земля. Работы уже стартовали.

В Ленинградской области на борьбу с борщевиком будут направлять неплательщиков алиментов. В прошлом году такой вид общественных работ уже был опробован в Тосненском районе. Но это пока все-таки экзотика, а борьба с борщевиком в Ленобласти долгая и довольно масштабная. На то, чтобы выкашивать сорняк, в регионе в этом году из областного бюджета выделено 65 миллионов рублей.