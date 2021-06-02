В Москве задержаны мошенники, обманывавшие по телефону пенсионеров

Столичные оперативники разоблачили группу мошенников, специализировавшихся на обмане пенсионеров.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками различных ведомств. Затем они сообщали, что пенсионерам якобы полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные товары. При этом, чтобы получить эту выплату, москвичей просили прежде внести страховой платеж. "Введенные в заблуждение граждане следовали указаниям аферистов и переводили деньги на подконтрольные мошенникам банковские счета. Спустя время пенсионеры понимали, что стали жертвой обмана, и обращались в полицию", - рассказала Волк.

По подозрению в серии указанных преступлений задержаны две женщины и мужчина. Отмечается, что при задержании использовалась силовая поддержка бойцов Росгвардии.

По местам жительства подозреваемых уже проведены обыски.

Пока установлены пятеро потерпевших от действий фигурантов - это москвичи в возрасте от 66 до 82 лет. Число потерпевших явно увеличится в ходе расследования.

Следователи возбудили и расследуют в отношении телефонных мошенников уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество". Подозреваемые по решению суда заключены под стражу.

Напомним, днем ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту обмана 96-летнего ветерана, который 9 мая во время парада сидел рядом с президентом Владимиром Путиным.

Мошенник позвонил на домашний телефон пенсионера, представился участковым и убедил его снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их человеку, который подъедет домой к ветерану. Аферисты изобразили якобы ветеран поможет задержать с поличным мошенника, которого возьмут при передаче ему этих денег.