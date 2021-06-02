В Подмосковье задержали банду угонщиков. Как выяснила "Российская газета", автоворы специализировались на Hyundai Solaris. Всего установлено семь случаев кражи автотранспорта этими злоумышленниками.

Как сообщила пресс-служба подмосковной полиции, в дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступили заявления от четырех граждан, у которых в разное время с придомовых парковок были похищены автомобили одной популярной модели иностранного производства. По данным фактам следователи возбудили уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса России "Кража".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержаны ранее судимые местные жители в возрасте 27, 42 и 44 лет, у которых изъято электронное оборудование, предназначенное для несанкционированного вскрытия охранных систем автомашин", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Петрова добавила, что правоохранители установили причастность злоумышленников к совершению еще трех аналогичных преступлений в Дубне и Электростали. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия по обнаружению похищенных машин и возвращению их законным владельцам.

Примечательно во всей этой истории, что удалось задержать банду, да еще квалифицировать их действия не по статье "Угон", а именно как кражу. Что обычно сделать сложно из-за трудностей сбора доказательств хищения, то есть, кражи для реализации и получения выгоды.

Также интересна специализация банды. Как сообщил источник "РГ", угоняли они исключительно Hyundai Solaris, а это наравне с Kia Rio одна из самых продаваемых моделей на нашем рынке. Они же входят в топ самых угоняемых иномарок в России. Высокий спрос на эти модели, а также на запчасти к ним, делает их популярными в воровской среде.

Ранее МВД заявляло об использовании в Центральном федеральном округе системы "Паутина", которая позволяет отыскивать угнанные машины по камерам фотовидеофиксации, а также других камер. Недавно МВД заявило о распространении этой системы на всю Россию. Впрочем, ее эффективность по всей России вызывает сомнения, камер в стране не так уж и много. Наиболее плотно они установлены в Москве, Московской области, Краснодарском крае и в Татарстане. Можно даже установить четко направления: от Санкт-Петербурга до Сочи через Москву, а также от Москвы до Казани. Сейчас разрабатывается федеральная надстройка для "Паутины". Но для ее эффективности необходимо большее количество камер, причем не важно каких: не только комплексов фотовидеофиксации, но и даже обычных подъездных.