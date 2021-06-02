Без малого одиннадцать месяцев прошло с начала экспедиции "Вся Ветлуга-2020", о которой "РГ-Неделя" рассказала в номере от 9 сентября прошлого года.

Дважды в одну реку?

Напомним, что четырнадцать экипажей, сменяя друг друга, прошли на лодке-долбленке, изготовленной по технологии позапрошлого века, от истока Ветлуги в Кировской области до места ее впадения в Волгу. 87 участников этого увлекательного путешествия за 44 дня преодолели 899 километров водного пути по Кировской, Нижегородской, Костромской областям и Республике Марий Эл.

В конце мая участники той экспедиции встретились вновь, чтобы поделиться воспоминаниями о путешествии, новыми планами.

- Многие хотели бы вернуться в те места, которые они посетили в прошлом году, - рассказывает Илья Смолин, инициатор "Всей Ветлуги-2020", сотрудник Нижегородского музея культуры дерева. - Или побывать на других участках реки. Но планировать что-либо чаще всего бессмысленно. Однозначно могу сказать, что повторения маршрута не будет, тем более на этой лодке.

По словам Ильи Смолина, сейчас его как исследователя больше интересует самый крупный приток Ветлуги - Уста. Она подверглась меньшему воздействию человека и как бы законсервировалась в 70-х годах прошлого века, когда по реке еще сплавляли лес. А потому интереснее.

А лодка? Лодка останется в музее.

- Нужно оснастить ее другим типом паруса, - говорит Илья. - Чтобы использовать лодку на каких-то праздниках и мероприятиях музея.

Изба - школа - музей

Кстати, музей культуры дерева - единственный в России - стоит на высоком правом берегу Усты в деревне Большие Отары Воскресенского района Нижегородской области. Люди в этих местах всегда жили лесом - неплодородная земля давала скудные урожаи. До революции в каждом селе или деревне проживали купцы, лесопромышленники, зажиточные крестьяне, во владении которых были производства, связанные с лесопереработкой.

Был такой хозяйственник - Егор Иванович Яранцев, слывший человеком дельным и рассудительным, - и в деревне Большие Отары. В 1896 году артель Яранцева построила в деревне церковно-приходскую школу для крестьянских детей. На тот момент местному меценату было всего лишь 30 лет, но он думал о будущем.

Жил Егор Иванович со своей женой в двухэтажном доме, стоявшем почти на самом берегу Усты. Дом, к счастью, сохранился и здравствует до сей поры. Только много чего пришлось повидать этому жилищу на своем веку.

После раскулачивания и изгнания хозяев из собственного дома в нем в начале 1920-х годов открыли начальную школу. Но к началу века нынешнего ребятишек в Больших Отарах почти не осталось, и учебное заведение закрыли.

Так бы и обветшал напрочь старый дом лесопромышленника Яранцева, не возьми его под свое крыло природный парк "Воскресенское Поветлужье", созданный в 2008 году. И в 2012 году на престольный деревенский праздник "Медовый Спас" состоялось торжественное открытие первого в истории России музея культуры дерева.

Место силы

Скажем откровенно, место это с первых секунд притягивает какой-то сильной энергетикой. Может быть, причиной тому связь времен, которую бережно хранят и приумножают сотрудники музея. В штате их всего шестеро, но эти люди - энтузиасты своего дела.

На старинном приветливом крылечке меня встречает Валентина Уткина, директор этого исторического уголка. Она только что закончила с местными женщинами пошив мешочков для лечебных трав и любезно изъявила желание пообщаться и провести, так сказать, индивидуальную экскурсию.

- Когда открылся наш музей, экспонатов почти не было, - рассказывает Валентина Геннадьевна. - Директор парка Алексей Борисович Гроза выделил нам с мужем "уазик", и мы ездили по умирающим деревням в надежде найти и сохранить бесценные предметы. Ездили даже в Малую Юронгу, там сплошное бездорожье. Земляки, к счастью, откликнулись активно. Их это очень заинтересовало - ведь всех местных жителей можно отнести к деревянной цивилизации. Потому что дерево - это основной материал, без которого невозможно себе представить ни прошлое, ни настоящее. Да, наверное, и будущее тоже. Отзывы посетителей - только самые положительные. Приезжали к нам туристы из Китая и Австрии, были гости из Германии. Сейчас поток туристов, к сожалению, снизился по известным причинам. Но мы не отчаиваемся. Проводим мастер-классы и занятия по изготовлению кукол из мочала, обучаем ткацкому ремеслу на старинном деревянном станке, заготавливаем различные полезные душистые травы...

Часть поделок охотно покупают посетители музея, есть в Больших Отарах и мастера берестяного дела. Например, поделки из бересты Надежды Аркадьевны Шагиной представлены отдельной экспозицией.

Варенье из сосновых шишек

- Мы используем все, что связано с деревом, - продолжает Валентина Геннадьевна. - Варим даже варенье из сосновых шишек, которое расходится на ура. Его также можно попробовать в нашей музейной кухне. Сюда же приглашаем гостей попить вкусного чая на травах, пообщаться, поговорить о ценностях, жизни, природе.

Донце прялки в прошлом служило "мессенджером": парни выкрадывали этот инструмент у девушек, чтобы начертать им свои послания. Фото: Николай Нестеренко

Как-то супруги Уткины загорелись желанием составить карту ремесел воскресенского Заветлужья и "зацепились" за деревню Раскаты. Это поселение плотников, тележников-санников, сундучников. А еще в ней изготовляли зеркала и гармони, но они, к сожалению, до наших дней не сохранились. А вот сундуки в музее стоят.

Валентина Геннадьевна провела нас по всем восьми комнатам деревенского музея. И в каждой из них я окунулся в историю. От заготовки леса в делянках до сплава по рекам так называемыми соймами, изготовления дегтя, домашней утвари, срубов домов и бань. А в одной из комнат детворе показывают кукольные представления: например, в спектакле "Каша из топоров" рассказывается о предназначении каждого плотницкого инструмента. Будь то тесла, пазник или обычный топор.

Прямая речь

Илья Смолин, сотрудник музея культуры дерева:

- Музей занимает очень важную нишу. Это связь между людьми. Это неразрывная цепочка, которая также связывает прошлое и настоящее, все, что касается темы дерева. Избавиться от дерева насовсем мы не можем. Люди тысячелетиями соприкасались с ним. Век дерева еще не прошел и не пройдет.