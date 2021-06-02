Оценить, насколько безопасно пользоваться аттракционами, невозможно. В стране нет единого федерального органа, регулирующего их работу.
В России насчитывается около 15 тысяч механизированных аттракционов, которые приводятся в движение двигателями. Еще около 300 тысяч - немеханизированные, сообщили в Союзе ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР). Но это примерная оценка, единого реестра нет.
Все функции надзора за аттракционами переданы на региональный уровень. "Владельцев аттракционов контролируют административно-технические инспекции, подчиненные региональным властям", - пояснили "Российской газете" в Ростехнадзоре, который из-за схожести названий часто принимает на себя все обвинения в недостаточном контроле за аттракционами. Региональные технические инспекции - гостехнадзоры подчиняются непосредственно властям регионов, и федерального органа управления у них нет.
Вопросами согласования мест размещения детских надувных батутов занимаются администрации муниципальных образований или другие собственники земельного участка.
Сегодня Гостехнадзор есть у каждого региона, отмечает Роман Романов, почетный президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений. А ведь пару лет назад такие инспекции были примерно в 30 регионах, в остальных же аттракционами занимались непрофильные службы. Другое дело, какие задачи перед ним ставит администрация субъекта. В одних регионах на учете каждый аттракцион, и батут без документов долго на видном месте не простоит, в других - работают только с теми, кто сам решил оформить все по закону.
А желающих оформлять по закону совсем немного. Тем более что лазейка в законодательстве позволяет аттракционам работать без государственной регистрации около года. В 2018 году вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов", которым были введены четыре класса опасности оборудования.
С аттракционами, выпущенными после 2018 года, проблем не возникло, в их документации сразу указывается класс опасности.
А вот для более старого оборудования установили мораторий, чтобы его владельцы могли получить документы, подтверждающие класс опасности. Длится он до апреля 2022 года, а для батутов - до октября 2022 года. Регламент не обязывает владельцев сертифицировать уже имеющиеся установки. Исправные качели/карусели, установленные ранее 1 августа 2016 года, продолжают эксплуатироваться.
Возможностью отсрочить регистрацию в Гостехнадзоре воспользовались многие владельцы аттракционов. Власти Алтайского края заявили, что не нашли ни одного зарегистрированного батута в регионе и сослались на действие моратория.
Частоту аварий именно с батутами можно объяснить тем, что их владельцами в основном являются люди, не имеющие отношения к аттракционам и не обладающие опытом работы с ними. С каруселями ситуация лучше - их ежедневно должен осматривать техник.
С каждым годом аттракционов становится меньше, сетует Роман Романов. Аттракционы, которые принадлежат муниципалитетам, - и вовсе исчезающий вид. И это тоже сказывается на безопасности оборудования: предприниматели, в отличие от владельцев крупных развлекательных центров, зачастую пренебрегают мерами безопасности.
В проверке - отказать
Барнаульская история с малолетними девочками, которые 30 мая были серьезно травмированы после того, как в воздух взмыл батут, получила неожиданный поворот. Как выяснилось, прокуратура Алтайского края отказала региональной инспекции Гостехнадзора в проведении после ЧП внеплановых проверок аттракционов.
- Такую проверку прокуратура потребовала только в отношении ИП Красакова. Именно он размещал надувной батут у ТЦ "Район", где случилось несчастье. Эту проверку инспекция назначит на ближайшие дни, - уточнил пресс-секретарь губернатора края Дмитрий Негреев.
В согласовании внеплановых выездных проверок, как пояснили на сайте прокуратуры, было отказано "в связи с некачественной подготовкой органом контроля материалов". Вместе с тем организовано проведение прокурорских проверок в отношении предпринимателей, эксплуатирующих детские аттракционы, к которым в качестве специалистов привлечены должностные лица региональной инспекции Гостехнадзора. Именно в этой структуре в прошлом году был создан отдел по надзору за аттракционами.
Пока же местные власти составляют реестр батутов и всех аттракционов, а инспекция проводит плановые рейдовые осмотры.
В Барнауле же продолжают обсуждать "батутную тему". По мнению горожан, батутов в городе много, а условия эксплуатации ряда из них вызывают вопросы. Поэтому барнаульцы, особенно родители малолетних детей, все же надеются на "тотальные проверки".
Между тем в пресс-службе регионального минздрава корреспонденту "РГ" сообщили, что пострадавшие девочки находятся в реанимации краевой клинической больницы скорой медицинской помощи: "Состояние их тяжелое, но стабильное, ухудшений нет".
Подготовил Сергей Зюзин, Барнаул