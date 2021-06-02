Иногда катание на аттракционе становится прыжком в неизвестность. Установками могут владеть люди, не имеющие к ним отношения и не обладающие опытом работы с ними. Фото: РИА Новости

Оценить, насколько безопасно пользоваться аттракционами, невозможно. В стране нет единого федерального органа, регулирующего их работу.

В России насчитывается около 15 тысяч механизированных аттракционов, которые приводятся в движение двигателями. Еще около 300 тысяч - немеханизированные, сообщили в Союзе ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР). Но это примерная оценка, единого реестра нет.

Все функции надзора за аттракционами переданы на региональный уровень. "Владельцев аттракционов контролируют административно-технические инспекции, подчиненные региональным властям", - пояснили "Российской газете" в Ростехнадзоре, который из-за схожести названий часто принимает на себя все обвинения в недостаточном контроле за аттракционами. Региональные технические инспекции - гостехнадзоры подчиняются непосредственно властям регионов, и федерального органа управления у них нет.

Вопросами согласования мест размещения детских надувных батутов занимаются администрации муниципальных образований или другие собственники земельного участка.

Аттракционы могут работать без госрегистрации около года. За это время владельцы должны получить доку-менты о классе опасности оборудования

Сегодня Гостехнадзор есть у каждого региона, отмечает Роман Романов, почетный президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений. А ведь пару лет назад такие инспекции были примерно в 30 регионах, в остальных же аттракционами занимались непрофильные службы. Другое дело, какие задачи перед ним ставит администрация субъекта. В одних регионах на учете каждый аттракцион, и батут без документов долго на видном месте не простоит, в других - работают только с теми, кто сам решил оформить все по закону.

А желающих оформлять по закону совсем немного. Тем более что лазейка в законодательстве позволяет аттракционам работать без государственной регистрации около года. В 2018 году вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов", которым были введены четыре класса опасности оборудования.

С аттракционами, выпущенными после 2018 года, проблем не возникло, в их документации сразу указывается класс опасности.

А вот для более старого оборудования установили мораторий, чтобы его владельцы могли получить документы, подтверждающие класс опасности. Длится он до апреля 2022 года, а для батутов - до октября 2022 года. Регламент не обязывает владельцев сертифицировать уже имеющиеся установки. Исправные качели/карусели, установленные ранее 1 августа 2016 года, продолжают эксплуатироваться.

Возможностью отсрочить регистрацию в Гостехнадзоре воспользовались многие владельцы аттракционов. Власти Алтайского края заявили, что не нашли ни одного зарегистрированного батута в регионе и сослались на действие моратория.

Частоту аварий именно с батутами можно объяснить тем, что их владельцами в основном являются люди, не имеющие отношения к аттракционам и не обладающие опытом работы с ними. С каруселями ситуация лучше - их ежедневно должен осматривать техник.

С каждым годом аттракционов становится меньше, сетует Роман Романов. Аттракционы, которые принадлежат муниципалитетам, - и вовсе исчезающий вид. И это тоже сказывается на безопасности оборудования: предприниматели, в отличие от владельцев крупных развлекательных центров, зачастую пренебрегают мерами безопасности.

Тем временем

В проверке - отказать

Барнаульская история с малолетними девочками, которые 30 мая были серьезно травмированы после того, как в воздух взмыл батут, получила неожиданный поворот. Как выяснилось, прокуратура Алтайского края отказала региональной инспекции Гостехнадзора в проведении после ЧП внеплановых проверок аттракционов.

- Такую проверку прокуратура потребовала только в отношении ИП Красакова. Именно он размещал надувной батут у ТЦ "Район", где случилось несчастье. Эту проверку инспекция назначит на ближайшие дни, - уточнил пресс-секретарь губернатора края Дмитрий Негреев.

В согласовании внеплановых выездных проверок, как пояснили на сайте прокуратуры, было отказано "в связи с некачественной подготовкой органом контроля материалов". Вместе с тем организовано проведение прокурорских проверок в отношении предпринимателей, эксплуатирующих детские аттракционы, к которым в качестве специалистов привлечены должностные лица региональной инспекции Гостехнадзора. Именно в этой структуре в прошлом году был создан отдел по надзору за аттракционами.

Пока же местные власти составляют реестр батутов и всех аттракционов, а инспекция проводит плановые рейдовые осмотры.

В Барнауле же продолжают обсуждать "батутную тему". По мнению горожан, батутов в городе много, а условия эксплуатации ряда из них вызывают вопросы. Поэтому барнаульцы, особенно родители малолетних детей, все же надеются на "тотальные проверки".

Между тем в пресс-службе регионального минздрава корреспонденту "РГ" сообщили, что пострадавшие девочки находятся в реанимации краевой клинической больницы скорой медицинской помощи: "Состояние их тяжелое, но стабильное, ухудшений нет".

Подготовил Сергей Зюзин, Барнаул