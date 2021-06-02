318-й день рождения Петербурга прошел на высокой классической ноте. Главным музыкальным событием празднования Дня города стало грандиозное оперное шоу "Классика на Дворцовой".

Петербуржцев поздравили с днем рождения любимого города звезды мирового масштаба. Среди них: Энджел Блю, Притти Йенде, Чарльз Кастроново, Джозеф Каллея, Эрвин Шротт, Анна Горячева. Впервые в истории мировых оперных гала-концертов всех шестерых удалось собрать в одной программе.

Наряду с первыми оперными голосами мира в "Классике на Дворцовой" приняли участие восходящие звезды петербургских театров. Весь вечер на сцене были Академический симфонический оркестр Филармонии и молодежный хор "СоГласие". Праздник украсили артисты Театра балета имени Якобсона, Театра Аллы Духовой TODES и других коллективов.

"Классика на Дворцовой" проводится в Петербурге с 2013 года, и за это время у нее сложился особый стиль. Театрализованное действо, одновременно вписанное в аутентичную стилистику города и в формат суперсовременного шоу, завораживает независимо от музыкальных пристрастий.

- Проект буквально за руку приводит в оперу тех, кто раньше не представлял, как это красиво, - говорит продюсер проекта Екатерина Галанова.

Из отзывов в соцсетях

"Спасибо огромное за потрясающий концерт, за прекрасные оперные голоса, за балет, оркестр, декорации. Спасибо за праздник!"

"Это было невероятно феерично! Полный восторг и восхищение! Браво-брависсимо артистам!"

"Мощно, красочно! Шедевры классики и мюзиклов под открытым небом Питера - это завораживающе!".