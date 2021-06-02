Новости

Около 33,6 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 20:55
Захарова: РФ ждет от Праги ответы о деятельности чешских спецслужб в России 20:32
Путин обсудил с главой Всемирного банка экономические проекты 20:27
Козак: Украина в 2020 году купила у РФ товары и услуги на $6,7 млрд 20:24
К 2025 г. к госзакупкам привлекут более 220 тысяч компаний МСП 20:16
Песков: Решение Женевы по "Спутнику V" не повлияет на саммит РФ и США 20:09
Село Териберка станет особо охраняемой природной территорией 20:02
СМИ: По новому контракту Месси будет получать почти вдвое меньше 19:44
Британский фотограф заявил в ООН, что не видел российских солдат в Донбассе 19:42
В конце мая в России замедлилась инфляция 19:42
Хачанов проиграл Нисикори во втором круге Roland Garros 19:21
Козак: Уголовное преследование Медведчука на Украине не имеет логики 18:55
"Спутник Лайт" показала эффективность до 83,7% у пожилых в Аргентине 18:49
Самарские школьники запустили в стратосферу спутник с дрозофилами 18:32
Новые выплаты получат 1,2 миллиона детей из неполных семей 18:17
Гостевая форма сборной РФ на Евро-2020 признана одной из самых красивых 18:16
Глава Минздрава РФ призвал болельщиков вакцинироваться перед Евро-2020 18:03
Госдума: В НАТО не хотят стабилизации ситуации на Украине 18:02
Козак: Отказ Киева от взаимодействия с Донбассом привел переговоры в тупик 18:02
Песков рассказал о проработке доступа журналистов на саммит Путина и Байдена 17:58
МЧС объявило о приближении к Астрахани очередной пыльной бури 17:56
Козак: Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает 17:55
В ГД раскрыли причину запроса немецких экологов по "Северному потоку-2" 17:45
В США заработала первая группа по вопросам компенсаций потомкам рабов 17:40
Строительство "Северного потока-2" не остановлено после запроса экологов 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 19:34
Рубрика: Культура

Классика для современников

Текст: Людмила Гализова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 120(8471)
318-й день рождения Петербурга прошел на высокой классической ноте. Главным музыкальным событием празднования Дня города стало грандиозное оперное шоу "Классика на Дворцовой".
"Классика на Дворцовой" - обязательный атрибут Дня города. Фото: Пресс-служба шоу "Классика на Дворцовой" "Классика на Дворцовой" - обязательный атрибут Дня города. Фото: Пресс-служба шоу "Классика на Дворцовой"
"Классика на Дворцовой" - обязательный атрибут Дня города. Фото: Пресс-служба шоу "Классика на Дворцовой"

Петербуржцев поздравили с днем рождения любимого города звезды мирового масштаба. Среди них: Энджел Блю, Притти Йенде, Чарльз Кастроново, Джозеф Каллея, Эрвин Шротт, Анна Горячева. Впервые в истории мировых оперных гала-концертов всех шестерых удалось собрать в одной программе.

В Ленобласти под открытым небом прозвучит опера "Пиковая дама"

Наряду с первыми оперными голосами мира в "Классике на Дворцовой" приняли участие восходящие звезды петербургских театров. Весь вечер на сцене были Академический симфонический оркестр Филармонии и молодежный хор "СоГласие". Праздник украсили артисты Театра балета имени Якобсона, Театра Аллы Духовой TODES и других коллективов.

"Классика на Дворцовой" проводится в Петербурге с 2013 года, и за это время у нее сложился особый стиль. Театрализованное действо, одновременно вписанное в аутентичную стилистику города и в формат суперсовременного шоу, завораживает независимо от музыкальных пристрастий.

- Проект буквально за руку приводит в оперу тех, кто раньше не представлял, как это красиво, - говорит продюсер проекта Екатерина Галанова.

Из отзывов в соцсетях

"Спасибо огромное за потрясающий концерт, за прекрасные оперные голоса, за балет, оркестр, декорации. Спасибо за праздник!"

"Это было невероятно феерично! Полный восторг и восхищение! Браво-брависсимо артистам!"

"Мощно, красочно! Шедевры классики и мюзиклов под открытым небом Питера - это завораживающе!".

В регионах Культура Музыка Классика Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Сенаторы одобрили закон о бесплатном подключении к газу
Песков: Россия разберется с ситуацией вокруг морской базы в Судане
Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов
Оператор уверен в завершении строительства "Северного потока-2"
Героев современных сериалов разделили на пять типов
Как голосовали за Россию на "Евровидении"-2021