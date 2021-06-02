Стало известно состояние детей, пострадавших от взрыва газа под Вологдой

В Вологде стало известно состояние подростков, пострадавших от взрыва газового баллона в доме в Сокольском районе. Как удалось узнать "РГ", все пятеро несовершеннолетних госпитализированы в детскую областную больницу, чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, взрыв газа произошел вечером 1 июня. В этот момент в заброшенном дачном доме находились ребята 13-14 лет. Начался пожар. По предварительной версии, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Как добавили в пресс-службе регионального УМЧС, объектом пожара стал бесхозный деревянный дощатый дом, его размер - четыре на семь метров. В результате возгорания строение практически полностью уничтожено огнем.

Следователи выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия.