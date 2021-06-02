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02.06.2021 13:42
Рубрика: Власть

Езду - в узду

В Петербурге ужесточаются правила для электросамокатов
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 120(8471)
После ряда резонансных случаев, когда люди получали травмы из-за электросамокатов, в Петербурге вводятся строгие правила, призванные обезопасить как прохожих, так и пользователей этого вида транспорта.
Электросамокаты вполне могут быть безопасным и приятным способом передвижения. Надо только соблюдать правила. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Электросамокаты вполне могут быть безопасным и приятным способом передвижения. Надо только соблюдать правила. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Электросамокаты вполне могут быть безопасным и приятным способом передвижения. Надо только соблюдать правила. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По данным комитета по транспорту Петербурга, ряд компаний ввели ограничения скорости на электросамокатах. Например, на Невском проспекте и других центральных магистралях города появился предел по скорости. То есть даже если пользователь захочет разогнаться, например до 30 километров в час, у него ничего не получится: оператор будет искусственно тормозить электросамокат через центр управления до выезда из "медленной зоны".

Фото: iStock
В Петербурге появится единый центр по вопросам аренды самокатов

В Михайловском саду, в ЦПКиО, в Летнем саду, в "Новой Голландии" введен запрет на электросамокаты. Через турникет Летнего сада на электросамокате в принципе не проехать, но теперь ограничения установили и компании. Если даже пользователь исхитрится и протащит технику на территорию, она там все равно не будет действовать. Также операторы меняют остановочные зоны электросамокатов, недавно городские власти запретили оставлять их у метро. Введен негласный запрет на парковку на Дворцовой площади.

В Петербурге работают несколько операторов, предлагающих услуги кикшеринга - аренды самокатов. Если пользователь нарушил правила одной компании (например, припарковался в неположенном месте или наехал на прохожего), то его включат в единый черный список и в перспективе он не сможет воспользоваться электросамокатами вообще.

Комитет по транспорту лоббирует ужесточение процедуры идентификации пользователей. Чисто теоретически арендовать электросамокат может только гражданин старше 18 лет, так указано в пользовательских соглашениях. Но практика показывает, что кикшерингом активно пользуются подростки, они без особого труда оформляют аренду по поддельным аккаунтам. В комтрансе предлагают ввести аренду самокатов по паспорту. Операторы позиций городского комитета по транспорту не разделяют, в федеральном законодательстве про кикшеринг по паспорту ничего не говорится, и в других городах самокаты сдают в аренду без документов.

Стоит отметить, что пока затруднена процедура идентификации не только пользователей, но и самих электросамокатов. Например, сотрудники ГИБДД, чтобы получить данные о том, какое средство передвижения попало в ДТП, вынуждены обращаться с запросом к самим операторам. В перспективе на электросамокатах могут появиться номера, их предлагается писать крупным шрифтом, чтобы надпись распознавали камеры видеонаблюдения и могли разглядеть свидетели аварии.

Кстати

Во всех проблемах, связанных с электросамокатами, крайними оказываются операторы кикшеринга. После ЧП претензии предъявляют не только непосредственным нарушителям, но и компании, которая сдала в аренду электросамокат. Например, после того как в Петербурге задержали двоих студентов, сбивавших прохожих на Невском проспекте, Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении кикшерингового сервиса, ему вменяют оказание небезопасных услуг.

На Урале ограничили скорость электрических самокатов
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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