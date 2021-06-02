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02.06.2021 21:12
Рубрика: Культура

Иваново дело

Фестиваль имени Ольги Спесивцевой прошел в Ростове
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Балерина Мариинского театра и "Русских сезонов", одна из центральных фигур в балете ХХ века Ольга Спесивцева была из Ростова, поэтому, когда худрук местной труппы Иван Кузнецов организовал международный балетный фестиваль, ее имя стало титульным. В этом году фестиваль прошел уже в четвертый раз.
На сцене Ростовского театра балетная классика - "Лебединое озеро". Фото: Ростовский музыкальный театр На сцене Ростовского театра балетная классика - "Лебединое озеро". Фото: Ростовский музыкальный театр
На сцене Ростовского театра балетная классика - "Лебединое озеро". Фото: Ростовский музыкальный театр

Четыре года назад труппа, у основания которой стояли специалисты из Москвы и Петербурга (Олег Корзенков, Алексей Фадеечев, Марк Перетокин), попала в руки Ивана Кузнецова. 29-летний ведущий солист Новосибирского театра оперы и балета был известен как танцовщик, опыта менеджерской и постановочной работы он почти не имел. Вместо этого Кузнецов мог предложить хорошее образование и широкий профессиональный кругозор: он воспитанник Московской академии хореографии, еще до Новосибирска работавший в Венской опере и театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Фото: предоставлено пресс-службой Musicaeterna / Alexandra Muravyeva
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Новые горизонты оказались именно тем, что нужно сейчас юной ростовской труппе. Предшественники Кузнецова оснастили афишу классикой: "Лебедиными озером", "Щелкунчиком", "Жизелью", "Дон Кихотом", "Ромео и Джульеттой". Сам он добавил в этот набор "Баядерку", пригласив на постановку Юлиану Малхасянц из Большого театра. Но у коллектива, который в отсутствии собственной хореографической школы складывается из съезжающихся со всей России артистов, нет своего лица. Кузнецов, с одной стороны, предложил театру такое популярное название, как "Эсмеральда", выписанная в версии Бурмейстера из театра Станиславского и Немировича-Данченко. В отличие от многих классических балетов, она требует не только танцевального академизма, но и широкого актерского диапазона от каждого участника. С другой стороны, молодой худрук рискнул перенести в Ростов "Спартака" в эстрадной версии Георгия Ковтуна, привлекающую публику, которую не встретишь на "Баядерке".

Кузнецов продолжает собственные хореографические опыты. Его камерные постановки стали частью финального фестивального концерта, заданного как развитие трех тем - ростовских эксклюзивов, современной хореографии и любимой классики. Сам Иван, танцуя, получил разнообразный опыт, вплоть до участия в спектаклях Начо Дуато и Йормы Эло. Сфера его постановочных интересов - преимущественно чистая неоклассика. В ней он ощущает наибольшую свободу как хореограф и не боится взяться за такую музыку, как симфония Жоржа Бизе, связанная в балетном сознании с хореографией Баланчина.

Пока фантазия Кузнецова значительно сложнее того, что подвластно труппе Ростовского театра, и он должен подстраиваться под их возможности. Поэтому приглашение таких виртуозов дуэтного танца, как Ирина Перрен и Марат Шемиунов из Михайловского театра, как Светлана Свинко из театра Леонида Якобсона, как солист Новосибирского театра Никита Ксенофонтов, выступивший в па-де-де из "Дон Кихота" с местной солисткой Витой Мулюкиной, устанавливает тот уровень технической сложности, на котором существует и развивается современный балет. Судя по невероятным овациям, которыми встречала публика артистов, зрители в Ростове в балете нуждаются.

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