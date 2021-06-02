ГИБДД предупредила водителей Дона об опасном аквапланировании

В Ростовской области из-за резкого ухудшения погоды и ливней, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду, управление ГИБДД распространило экстренное предупреждение для водителей легковых автомобилей.

"Во время дождя возможно попадание автомобиля в аквапланирование. При этом теряется сцепление шин с поверхностью дорожного полотна из-за слоя воды на дороге. Главная опасность при этом - полная потеря сцепления с дорогой: здесь оно даже ниже, чем на льду, поскольку никакого трения в пятне контакта нет вовсе", - сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Кроме того, ГИБДД призывает водителей строго соблюдать требования дорожных знаков и информационных щитов, установленных в местах проведения ремонтных работ.

Кстати

Утром 2 июня в Ростове-на-Дону дождевым паводком оказался подтоплен девятиэтажный дом на улице Ленина. К ликвидации последствий стихийного бедствия были подключены девять единиц техники и 23 сотрудника МЧС.