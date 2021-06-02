МЧС объявило о приближении к Астрахани новой пылевой бури

Пылевая буря направляется со стороны Калмыкии в Астраханскую область из-за усиления западного и северо-западного ветров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области, пыльная буря со шквалистым ветром, дождями и грозами и понижение температуры воздуха на 5-7 градусов ожидается в течение часа в Астрахани и южных районах области.

Как сообщают очевидцы, в Лиманском и Икрянинском районах региона уже наблюдается увеличение пыли и песка в воздухе.

Спасатели предупреждают о необходимости обходить шаткие строения и недострои, не стоять при ветре рядом с электропроводами, деревьями, рекламными щитами и не прятаться у стен домов, так как возможно падение шифера.

Как писала "РГ" 19 мая около 17.00 по московскому времени в Астрахани внезапно началась пыльная буря с ураганным ветром до 20 метров в секунду. Ветер поднялся со стороны границы с Калмыкией и распространился по всей области. В результате урагана пострадали два человека, в том числе 11-летняя девочка, которая до сих пор находится в больнице.