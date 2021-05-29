В Астрахани пострадавшая в пыльной буре девочка вышла из комы

Десятилетняя девочка, на которую во время пыльной бури в Астрахани упал тополь, вышла из комы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную детскую больницу.

Ребенок начал дышать самостоятельно. Кроме того, девочка открывает глаза в ответ на громкие звуки и пробует двигаться. Однако состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое, относительно ее дальнейшего лечения астраханские медики консультируются с московскими специалистами.

Между тем СУ СК РФ по региону проводит проверку по факту травмирования ребенка.

Второй пострадавший от бури - 18-летний местный житель, на которого обрушились кирпичи с балкона многоэтажки, - пришел в удовлетворительное состояние и готовится к выписке из Александро-Мариинской клинической больницы на амбулаторное лечение.

Как писала "РГ" 19 мая около 17.00 по московскому времени в Астрахани внезапно началась пыльная буря с ураганным ветром до 20 метров в секунду. Ветер поднялся со стороны границы с Калмыкией и распространился по всей области.