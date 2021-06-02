В Анапе заступили на дежурство первые в России дроны-спасатели

Уникальную систему разработали местные власти совместно с военным технополисом "Эра" и Российской академией наук.

С виду дрон выглядит как игрушка - ярко-оранжевый корпус, легкий, маневренный. Однако это передовая разработка оснащена специальным свернутым жилетом, который автоматически набирает воздух при соприкосновении с водой. А встроенный полетный контроллер и шесть лучей с винтами придают устройству хорошую устойчивость в воздухе, обеспечивая взлет даже в штормовую погоду (при скорости ветра до 20 метров в секунду) и небольшом дожде.

- В созданной людьми инфраструктуре дрон - вещь опасная и новая, поэтому их присутствие оправдано еще большими рисками, как в случае возможных проблем на пляже, - рассказывает научный сотрудник Института проблем управления РАН Константин Кулагин. - Скорость прибытия спасателя занимает несколько минут, и, по сути, он уже ныряет за тонущим человеком, вытаскивает его на берег и проводит реанимационные предприятия. Наш гексакоптер может долететь до пловца меньше чем за минуту, кинуть круг, чтобы человек нуждался только в первичной помощи психолога. Но этим его задача не ограничивается: мы контролируем рост водорослей, состояние воды, образование мусора на пляже.

Пока аппаратом управляют с трех спасательных вышек, снабженных системой мониторинга. С помощью подключенных видеокамер компьютерная нейронная сеть отличает тонущего человека от просто плывущего. Затем подается сигнал, и пилот запускает дрон. Электронный спасатель отрывается от площадки и направляется к условно терпящему бедствию купальщику, сбрасывает жилет и зависает, указывая место настоящим спасателям, которые сразу выдвигаются на моторной лодке.