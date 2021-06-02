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02.06.2021 08:58
Рубрика: Происшествия

Как киберпреступники обманывают уральских бизнесменов

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
По данным аналитического центра Национального агентства финансовых исследований, 83 процента свердловских малых средних предприятий используют мессенджеры для работы с клиентами, 74 процента полностью или частично перешли на электронный документооборот, 75 процентов размещают информацию о себе на онлайн-картах. Каждая вторая компания общается с банком только в формате удаленки. Обратная сторона цифровой зрелости - рост числа мошенничеств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По информации полиции, с начала 2021 года в отношении бизнеса зафиксировано 253 киберпреступления, 16 дел направлено в суд. Пострадавшие - из самых разных отраслей. Неслучайно в ГУВД Свердловской области создан специальный отдел, который выявляет экономические и налоговые преступления, совершенные с помощью IT-инструментов. На Уральской неделе предпринимательства рассказали о самых типичных схемах обмана.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА новости
Как защитить банковский счет от кибермошенников

Так, один из местных дельцов столкнулся с тем, что от его имени подано семь уточненных электронных налоговых деклараций за 2018 и 2019 годы. Подписал их человек, не уполномоченный на это, тем не менее, инспекция бумаги приняла. Управление ФНС по Свердловской области провело проверку и выяснило, что документы сдали по поддельной бумажной доверенности, после чего налоговый "статус-кво" предпринимателя был восстановлен.

Другой пример: кто-то от имени владельца компании получил электронную цифровую подпись (ЭЦП), заверил ею налоговую отчетность, сдал и запросил возмещение НДС из бюджета. Пострадали еще шесть контрагентов, участвовавших в цепочках сделок, а все из-за того, что при оформлении ЭЦП в удостоверяющем центре не идентифицировали личность получателя.

Также мошенники активно создают копии сайтов настоящих поставщиков и от их имени предлагают товары и услуги. После того как покупатель перечислит предоплату по выставленному счету, вторая сторона сразу перестает отвечать на звонки и письма. При проверке реквизитов выясняется, что ИНН и КПП принадлежат другой организации. Кроме того, встречаются факты, когда деньги отправляют давно обанкроченным юрлицам. Более сложная операция - внедрение "червя" в интернет-банк, который подменяет реквизиты при совершении платежей.

- При заключении договора с новым партнером проверяйте на портале ФНС, не менялся ли у него недавно директор и расчетный счет. Также проверяйте соответствие реквизитов на каждой стадии сделки, адреса сайтов и т. п. Используйте только лицензионное ПО, в том числе антивирусное. При переговорах, особенно по IP-телефонии, лучше вести аудио- или видеозапись, фиксировать номера - так можно быстрее установить местонахождение злоумышленников, - советует начальник отдела по выявлению экономических и налоговых преступлений, совершаемых в сфере ИТК, областного главка Вадим Степанов.

Фото: iStock
Банк России ускорит возврат средств жертвам кибермошенников

Если возникли подозрения, что контрагент - мошенник, а аванс ему уже перечислен, то полиция рекомендует написать заявление в банк получателя. Кредитные организации имеют право блокировать счета на время разбирательств по 115-ФЗ (финансирование терроризма, отмывание доходов, совершение сомнительных операций), и в Свердловской области такие примеры есть.

Еще об одной мошеннической схеме "РГ" писала подробно ("Утром деньги" - "Экономика Уральского округа" 24.03.21). Две фирмы-пустышки из Екатеринбурга с общим директором имитировали около 140 тендеров по 223-ФЗ на электронной торговой площадке. С победителя торгов брали деньги в качестве обеспечительной меры по контракту, а потом отказывались от проведения закупки. Пострадали в итоге поставщики по всей России. И только благодаря тому, что некоторые из них предоставили полиции переписку с "заказчиками", удалось арестовать средства, которые мошенники не успели вывести со своих расчетных счетов.

Два года назад в регионе орудовала преступная группа, которая рассылала компаниям поддельные платежные требования об уплате административных штрафов. Суммы рисовали небольшие, 5-7 тысяч рублей, чтобы не вызвать подозрений. Некоторые, чтобы не тратить время на разбирательства, оплачивали, а потом оказывалось, что это реквизиты некоего ИП. Фальшивых инспекторов поймали, однако тяга мошенников выдавать себя за госструктуры не исчезла. Более того, в апреле 2021 года число звонков от имени силовых ведомств, Центробанка и налоговой с угрозами "привлечь к ответственности за отказ сотрудничать" выросло в четыре раза.

- Никогда органы внутренних дел не обращаются с просьбами провести какую-то тестовую денежную операцию. В подобных случаях необходимо подавать заявление в полицию о вымогательстве. У нас в регионе уже возбужден ряд таких уголовных дел. Мошенники пользуются технической подменой IP-номера, - поясняет начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД по Свердловской области Рашид Даулетов.

Кибермошенники украли деньги с десятков банковских счетов

- Чаще всего обращения предпринимателей по проблематике киберпреступности касаются операций по счетам, операций с недвижимостью, использования использования ЭЦП, полученных "контрафактно" не уполномоченными лицами. Конечно, законодатель ставит определенные заслоны мошенникам, но развитие цифровых технологий намного опережает нормативное регулирование. К сожалению, мне поступает достаточно много жалоб, что полиция отказывает в возбуждении уголовного дела, хотя аванс перечислен, а товар так и не поставлен. Правоохранители трактуют это как гражданско-правовые отношения и отправляют пострадавших в Арбитражный суд,- отмечает региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх. - Чтобы обезопасить себя, нужно проявлять осмотрительность, особенно там, где нет личного контакта между руководителями и сотрудниками компаний, все только в переписке или по телефону. Когда речь идет о серьезных сделках, лучше не торопиться, осторожнее реагировать на "заманчивые" предложения по сильно сниженным ценам.

Кстати

Минцифры РФ готовит законопроект о проверке телефонных номеров. ЦБ настаивает, чтобы это вменили в обязанность не только оператору, который принимает звонок, но и промежуточным, поскольку в IP-телефонии, которая используется мошенниками, цепочка звонков и операторов может быть очень длинная.

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