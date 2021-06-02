Росавиация выдала все разрешения Lufthansa на рейсы в Россию

Росавиация согласовала все заявки авиакомпании Lufthansa на рейсы в Россию в июне, сообщил источник в ведомстве.

"Все поданные заявки авиакомпании Lufthansa согласованы", - отметил собеседник "РГ".

Тем самым вопрос с выполнением полетов между Россией и Германией в облет Беларуси решен.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал об урегулировании сложной ситуации в авиасообщении между двумя странами. Однако позже, по сообщению ТАСС, в минтрансе ФРГ заявили, что на основе взаимности не разрешили полеты российских компаний в Германию из-за того, что Россия своевременно не предоставила разрешения на полеты немецких компаний в июне.

Сложности возникли из-за облета европейскими авиакомпаниями воздушного пространства Беларуси. Такие рекомендации им выдали в Евросоюзе после инцидента с самолетом Ryanair. Он совершил экстренную посадку в Минске 23 мая после сообщений о минировании.

Lufthansa 2 июня отменила запланированные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно авиакомпании S7 и "Аэрофлот" вынуждены были отменить рейсы 1 и 2 июня из-за отсутствия разрешений со стороны Германии.