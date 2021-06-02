Ростуризм назвал возможную дату возвращения россиян на турецкие курорты

Ростуризм допустил, что к июлю россияне смогут вернуться на турецкие курорты. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова в эфире телеканала НТВ.

"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", - сказала она.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продлил ограничения на авиасообщение с курортами Турции до 21 июня. Ранее ограничения действовали с 15 апреля до 1 июня.