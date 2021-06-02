Росздравнадзор: Частота побочных явлений от российских вакцин незначительна

Очень незначительным назвала процент нежелательных побочных явлений после вакцинации от COVID-19 глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, информация о всех нежелательных реакциях собирается, зарегистрирован очень невысокий процент таких реакций. Об этом она заявила на Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению Самойловой, это говорит о безопасности российских вакцин от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что специалисты считают вакцинацию наиболее эффективным средством профилактики COVID-19. В России массовая вакцинация населения проводится во всех регионах. Зарегистрировано уже четыре вакцины от новой инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт", созданные в НИЦЭМ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, и "КовиВак" производства Центра имени Чумакова РАН. Привиться все россияне могут бесплатно.

Отметим, что также 2 июня стало известно о регистрации в Минздраве нового российского препарата, который способен бороться с пневмонией и цитокиновым штормом при COVID-19 - это оригинальный российский ингаляционный препарат "Лейтрагин".