В России зарегистрировали препарат от пневмонии при COVID

В России зарегистрировали новый препарат для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции. Это оригинальный российский ингаляционный препарат "Лейтрагин", который способен предотвращать или смягчать осложнения при COVID-19.

О регистрации препарата в Минздраве РФ сегодня сообщил разработчик лекарства - Федеральное медико-биологическом агентство. Отмечается, что "Лейтрагин" является первым препаратом в новом классе лекарств, которые способны бороться с грозным осложнением коронавирусной инфекции - цитокиновым штормом, который является одной из основных причин смерти при COVID-19.

Как рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова, клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие "Лейтрагина". В агентстве также отметили, что начинается промышленное производство нового лекарственного средства.