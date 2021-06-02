В России зарегистрировали препарат от пневмонии при COVID

О регистрации препарата в Минздраве РФ сегодня сообщил разработчик лекарства - Федеральное медико-биологическом агентство. Отмечается, что "Лейтрагин" является первым препаратом в новом классе лекарств, которые способны бороться с грозным осложнением коронавирусной инфекции - цитокиновым штормом, который является одной из основных причин смерти при COVID-19.
Как рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова, клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие "Лейтрагина". В агентстве также отметили, что начинается промышленное производство нового лекарственного средства.