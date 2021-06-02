"Спутник Лайт" показала эффективность до 83,7% у пожилых в Аргентине

Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая является первым компонентом "Спутник V", показала эффективность на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей в Аргентине, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В исследовании участвовали 186 тысяч аргентинцев в возрасте от 60 до 79 лет, более 40 тысяч из которых получили прививку. С 21 по 40 день после одного укола заболеваемость составила 0,446%, тогда как в целом среди взрослого населения она в этот же период равнялась 2,74%.

Рассчитанная по формуле эффективность составила 83,7%, а после корректировки с учетом возраста, пола и других параметров, эта цифра оказалась на уровне 78,6%. Кстати, по результатам анализа данных в России эффективность однокомпонентной вакцины составила 79,4%.

Как отметили в руководстве РФПИ, публикация данных в Аргентине подтверждает эффективность препарата для пожилых граждан, которые находятся в группе высокого риска. При этом показатель превышает некоторые вакцины, требующие двух уколов.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" превышает 96%.