Мурашко: Эффективность "Спутник V" превышает 96%

Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства превышает 96%, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на ПМЭФ.
Как сообщил министр, эффективность препарата оценивается более чем в 96%. Сейчас "Спутник V" имеет регистрацию в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек, передает ТАСС.
Мурашко добавил, что в России на сегодняшний день лечатся в стационарах около 70 тысяч больных коронавирусом, полторы тысячи человек находятся в реанимации.
"Спутник V" была первой вакциной в мире, которая получила регистрацию в августе прошлого года. В России сейчас зарегистрированы еще три вакцины: "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Кстати, по данным Минздрава, первый компонент вакцины получили уже более 18 миллионов россиян, и активность населения в плане вакцинации выросла.
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