Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 18 млн россиян

Более 18 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины против COVID-19 коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

"В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо", - цитирует слова чиновника ТАСС.

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции выполнен в России более чем на 25%. При этом в ведомстве считают, что к осени необходимо привить 60% взрослого населения.

Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).