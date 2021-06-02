Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 18 млн россиян

Более 18 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины против COVID-19 коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.
"В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо", - цитирует слова чиновника ТАСС.
Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции выполнен в России более чем на 25%. При этом в ведомстве считают, что к осени необходимо привить 60% взрослого населения.
Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).
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