План вакцинации россиян от COVID-19 выполнен более чем на 25%

Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

План массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции выполнен в России более чем на 25%. Об этом заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме.

"Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации", - цитирует слова чиновника ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что к осени 60% взрослых россиян должны быть привиты от COVID-19. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что к сентябрю в России может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).