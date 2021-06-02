Туроператоры назвали доступные россиянам альтернативы курортам Турции

Из-за продления запрета на полеты туроператоры подготовили условия перебронирования путевок в Турцию, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Сейчас ограничения действуют до 21 июня, но у туроператоров нет уверенности, что после этой даты будут изменения, поэтому, если переносить отмененную поездку снова на курорты Турции, ее, возможно, опять придется сдвигать.

Тюрина отметила, что сейчас туроператоры проделывают огромную работу по условиям переноса туров. В основном клиентам предлагают другие направления: Кубу, Египет, Мальдивы, Россию, ОАЭ, Абхазию, Мексику.

"Сроки переноса предлагаются разные - на любые заезды до конца года, на осень, на зимний сезон или лето 2022 года", - сказала Тюрина в беседе с "Интерфакс-Туризм".

Как она добавила, полноценной альтернативы Турции пока нет - все массовые направления остаются закрытыми, при этом сейчас ждут поездку на курорт около полутора миллионов россиян.

"Если в апреле-мае речь шла примерно о 500 тысячах туристов, то сейчас прибавились туры на июнь и далее", - говорит Тюрина.

Ранее в РСТ опровергли прогнозы о росте цен на летний отдых в России.