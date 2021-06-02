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Рубрика: В мире

В Японии впервые выявили мутацию британского штамма COVID-19

Власти японского города Кобе заявили о первой подтвержденной мутации "британского" штамма коронавируса, произошедшей внутри страны. Новый тип вируса был выявлен у мужчины, обратившегося 17 мая к врачам в связи со слабовыраженными болями в области живота.

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После проведения ПЦР-теста у пациента было подтверждено наличие коронавируса. В ходе анализа установлено, что тип вируса мужчины имел помимо характерной для "британского" штамма мутации N501Y еще и мутацию E484Q, сообщает РИА Новости. Сообщается, что мужчина получал лечение на дому и полностью выздоровел 27 мая.

Ранее известный японский доктор, председатель Союза Врачей Японии Наото Уэяма заявил, что проведение Олимпийских игр в условиях пандемии, когда в Токио съедутся представители более 200 стран, создает условия для возникновения нового "токийского олимпийского штамма" коронавируса. Он пояснил, что люди, приезжающие в Японию из более чем 200 стран по всему миру, привезут "все различные мутантные штаммы вируса, которые существуют в разных местах, и они будут сосредоточены в Токио".

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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