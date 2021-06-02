В Калифорнии один человек погиб при стрельбе на территории пожарной части

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в городе Агуа-Дульсе (штат Калифорния), расположенном неподалеку от Лос-Анджелеса. Инцидент произошел в 10.55 на территории пожарной станции.

Предполагается, что стрельбу в здании открыл один из сотрудников, а затем скрылся с места происшествия, пишет ТАСС, ссылаясь на телекомпанию ABC. Сообщается также об одном раненом, который был госпитализирован. Полиция ведет расследование инцидента.

Ранее в калифорнийском городе Сан-Хосе восемь человек были убиты и еще несколько ранены в результате стрельбы на железнодорожной станции. После этого президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и "помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке".