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02.06.2021 19:42
Рубрика: Экономика

В конце мая в России замедлилась инфляция

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12%. По данным Росстата, с 25 по 31 мая индекс потребительских цен в России составил 100,12%, а с начала года - 103,35%. В целом, в мае индекс установился на уровне 100,61%, в прошлом году в этом же месяце показатель был 100,27%.

Фото: iStock
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На ряд товаров цены за неделю выросли. Сильнее всего подорожал маргарин - на 0,6%. Гречка, карамель и мягкие конфеты подросли на 0,5%. На 0,3% подорожали фруктовые консервы для детского питания, молоко, свинина, колбасы и мясные консервы. Водка, жирный творог, говядина, сосиски, колбасы, подсолнечное масло и печенье поднялись в цене на 0,2%.

Сахар-песок с целом остался на прежнем уровне. В некоторых регионах отмечено снижение цен, в других они не изменились. Не изменились в среднем по стране и цены на плодово-овощную продукцию. Часть наименований стали дороже: картофель - на 3,2%, белокочанная капуста - на 5,1%, морковь - на 4,4%.

Самое существенное снижение показали огурцы - они за неделю подешевели на 5%. Помидоры стали дешевле на 3,6%. На 0,3% упали цены на яблоки и пшено. Ценники на баранину, вермишель и мясо курицы сбросили 0,1%, а куриные яйца стали дешевле на 3,1%.

Напомним, что с 1 июня цены на сахар больше не регулируются.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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