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02.06.2021 16:40
Рубрика: Экономика

В Минэнерго рассказали о поправках в закон "О газификации"

Текст: Сергей Тихонов

При "социальной" газификации у населения будет возможность провести газ в границах собственного участка по минимальной стоимости, которую определит государство, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя одобренные парламентом 2 июня поправки к закону "О газификации".

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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По словам Сорокина, будут сформированы стандартизированные ставки. Это нерегулируемая сфера, но будет определена минимальная стоимость работ, чтобы человек мог выбрать подходящий ему вариант.

Замминистра также сообщил, что соглашение о проведении газа на участке можно заключить с той же газораспределительной организацией (ГРО), которая будет проводить газификацию в населённом пункте. А подключение газа будет осуществляться без ограничений по метражу жилых помещений на участках граждан.

При этом социальная" газификация распространится только на частную жилую собственность и не затронет бизнес, уточнил Сорокин.

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