В Минэнерго рассказали о поправках в закон "О газификации"

При "социальной" газификации у населения будет возможность провести газ в границах собственного участка по минимальной стоимости, которую определит государство, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя одобренные парламентом 2 июня поправки к закону "О газификации".

По словам Сорокина, будут сформированы стандартизированные ставки. Это нерегулируемая сфера, но будет определена минимальная стоимость работ, чтобы человек мог выбрать подходящий ему вариант.

Замминистра также сообщил, что соглашение о проведении газа на участке можно заключить с той же газораспределительной организацией (ГРО), которая будет проводить газификацию в населённом пункте. А подключение газа будет осуществляться без ограничений по метражу жилых помещений на участках граждан.

При этом социальная" газификация распространится только на частную жилую собственность и не затронет бизнес, уточнил Сорокин.