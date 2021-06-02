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02.06.2021 16:49
Рубрика: Общество

В России создадут экспресс-тесты на пять опасных инфекций

Текст: Евгения Думанская

К концу года в России появятся тесты, способные за час определить пять эпидемически значимых инфекций, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи президента Владимира Путина с правительством.

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Голикова пояснила, что речь идет о тестах на коронавирус, сальмонеллез, грипп, туберкулез, и устойчивый к антибиотикам стафилококк. Результаты будут готовы всего за 60 минут. Если появятся мутации ковида, производственные мощности смогут быстро адаптироваться для изготовления новых тестов.

"Очень важно максимально быстро получать информацию по инфекции, которая циркулирует, которой может быть заражен человек", - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Как стало известно ранее, для тест-систем на антитела от коронавируса могут ввести единую систему оценки результатов, чтобы они были понятны гражданам. Сейчас у лабораторий порой получаются разные значения, что вызывает путаницу.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Президент Медицина и здоровое питание

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