В Сети не смогли выяснить, сколько виновников у этого странного ДТП

Это снятое в Китае видео могло бы стать одним из самых интересных заданий на экзамене по ПДД, если бы в билетах были ролики с настоящими ситуациями на дороге, а не схематичные рисунки. Кто же из участников этой нелепой аварии действительно нарушил правила, а кто просто оказался не в то время не в том месте? Многочисленные интернет-эксперты так и не пришли по этому поводу единому мнению.

Давайте-ка посмотрим видео внимательнее. Итак, начнем с водителя №1 на сером легковом автомобиле. Он собирается делать левый поворот на перекрестке или даже полностью развернуться, при том, что едет он в крайнем правом ряду. Похоже, что не смотрит в зеркало заднего вида и даже не думает, что может создавать кому-то помехи. Безусловно виновен, ваша честь.

Теперь - водитель №2 на белом фургончике. Судя по тому, как он перестраивается с левой полосы в правую и уже оттуда лихо сворачивает влево, можно предположить, что пытается развернуться. Он видит маневр водителя № 1, но искренне полагает, что всё как-то самой собой обойдется. Видит едущего прямо водителя №3 на черном минивэне, которому должен уступить полосу, но не уступает. Тоже виновен.

А вот виновен ли водитель черного минивэна, попавший в ДТП на полсекунды позже остальных? Он едет по своей полосе, никуда не сворачивая, и именно ему-то и должны были уступить дорогу все остальные.

Но вот тут -то мнения пользователей Сети и разделились. Одни считают, что, поскольку автомобилист двигался в своем ряду и не создавал никому помех, то не виновен по умолчанию. Другие же полагают, что у него было достаточно времени, чтобы оценить обстановку, понять, что задумали остальные участники движения, и нажать на педаль тормоза чуть раньше.

А вы что думаете?