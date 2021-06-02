Валентина Матвиенко предложила бесплатно доводить газ прямо до дома

В среду сенаторы одобрили закон о подключении к газу домохозяйств, он предполагает доведение коммуникаций до границ участка за счет государства. Закон также вводит понятие единого оператора газификации. Им станет "Газпром" и его компании. Они будут нести ответственность за газификацию регионов.

Документ был внесен в Госдуму в соответствии с поручением Владимира Путина, которое он дал в Послании президента. Глава государства распорядился ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.

"По уму нужно не до участка вести газ, а до фундамента дома", - сказала Матвиенко. Иначе домовладельцам придется платить не только за газовое оборудование, но и за работы на участке. "У нас 150 тысяч деревень, я думаю, редко кто может заплатить, там такая стоимость будет, что ты про газ забудешь", - поддержал идею сенатор Эдуард Россель. По его мнению, лучше и эту работу поручить газовикам. "И вообще - во всем мире борются за покупателя, а мы им ставим преграды", - добавил он.

"Хорошее дело делаем, но наполовину, опять люди будут недовольны, - продолжила Матвиенко. - Тогда для чего мы это делаем? Надо сделать так, чтобы уже реально газификация была в тех поселках и деревнях, где проведены газопоставляющие трубы". Она отметила, что проект доведения трубы до дома и сами работы обойдутся дорого. "Сто тысяч это мало даже, и 200, и 250 тысяч (может быть). Учитывая платежеспособность нашего населения, все останется как было", - считает глава Совфеда.

Надо сделать так, чтобы уже реально газификация была в тех поселках и деревнях, где проведены трубы

Спикер обратилась к замминистра энергетики Павлу Сорокину с просьбой "на уровне правительства до деталей, по косточкам разобрать полностью схему, определить, кто, где, когда будет платить, как это будет происходить, какой порядок". "Чтобы поручение президента было исполнено качественно, а не формально. Ответственность - за министерством энергетики", - предупредила Матвиенко. Она также напомнила, что вопросами газификации СФ занимается многие годы, поэтому у чиновников "просто поговорить здесь, в палате регионов, не получится". "Мы продолжим мониторинг нормативных актов правительства и будем следить, как это будет реализовываться на практике. Имейте в виду, что Совет Федерации берет эту тему под свой жесткий парламентский контроль до тех пор, пока до каждого дома не дойдет газ", - сказала она, обращаясь к Сорокину. Первому вице-спикеру СФ Андрею Турчаку поручено проследить, чтобы поручение президента было выполнено надлежащим образом.