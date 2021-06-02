Вильфанд посоветовал купить шляпу для защиты от рака

В купальный сезон важно не забывать защищаться от ультрафиолетового излучения. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд призвал россиян пользоваться сомбреро.

"Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения - с большим удовольствием читаешь: "Если увидите прогноз индекса больше 6, нужно носить широкополую шляпу-сомбреро", - рассказал Вильфанд РИА Новости.

Он отметил, что в России такие шляпы не слишком популярны, но для здоровья, возможно, имеет смысл ее приобрести. Особенно опасно ультрафиолетовое излучение для кожи и слизистой глаз, прежде всего нужно защищать их.

Вильфанд посоветовал не выходить на солнце с 9 до 14 часов, если индекс ультрафиолета превышает шесть. Отслеживать его можно на сайте Росгидромета. Особую осторожность стоит соблюдать на курортах.

Ранее синоптики дали прогноз на июнь в российских регионах. На Европейской территории ожидается "эталонный" июнь - температура и осадки будут на уровне средних многолетних значений.