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02.06.2021 10:00
Рубрика: Российский автопром

Владелец АвтоВАЗа отказался продавать свою долю французам

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Доля "Ростеха" в совместном предприятии Alliance Rostec Auto B.V., владеющим АвтоВАЗом, пока останется прежней, заявил глава российской госкорпорации Сергей Чемезов.

Alliance Rostec Auto B.V. зарегистрирована в Нидерландах, и до конца 2020 года компании должны были подписать документы, которые бы перевели СП в российскую юрисдикцию, однако весь процесс, по словам Чемезова, двигается крайне медленными темпами.

Ожидалось, что "Ростех" продаст Renault 8% своего пакета в СП, снизив свою долю до 25%. Однако сейчас Сергей Чемезов, как сообщает ТАСС, заявил, что "пока такая сделка не планируется", и в настоящее время ведётся обсуждение с французскими партнёрами.

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