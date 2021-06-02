Захарова отметила отсутствие реакции на шпионский скандал с США

Организация слежки Агентством национальной безопасности США за рядом европейских политиков не вызвала в странах Евросоюза волны санкций, высылки дипломатов, закрытия посольств и походов в Совбез ООН, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Европа восприняла случившееся как данность. Напомним, ранее об организации шпионажа при помощи Дании рассказала немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Речь, по мнению журналистов, идет о слежке за канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком​​​.

"Ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное, - констатировала Захарова в своем Facebook. - Но и как конкретно сформулировать претензию обиженные страны пока не придумали. Нельзя же сказать прямо: "Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела".

Она также указала, что в данном случае Вашингтон поступал так, как, согласно обвинениям Госдепартамента, якобы ведет себя Москва.

"Собственно, Штаты делали ровно то, в чем постоянно обвиняют Россию. Самое фантастическое, что работа шла абсолютно легально, - отметила Захарова. - Ну, в западном понимании права - по правильным правилам. Об этом свидетельствует "слив" сведений из секретного доклада датской службы военной разведки 2015 г."