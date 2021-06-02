Журналисты "РГ" съездили в рейд по поимке нелегальных квадроциклистов

Рейд по выявлению нелегальных квадроциклистов собирался в деревне Жостово, у местного продуктового магазина. В какой-то момент к нам подошел деревенский житель, привлеченный яркими жилетами инспекторов Гостехнадзора. Узнав, куда мы едем, сказал: "Прикройте вы уже эту лавочку! Сил никаких нет - гоняют и днем, и ночью, все дороги разбиты".

Эта "лавочка" - пункт проката квадроциклов на берегу канала имени Москвы в подмосковных Мытищах. Местные жители говорят: до того как здесь появились квадроциклисты, берег был излюбленным местом отдыха рыбаков и семей с детьми. Они и сейчас здесь есть, только до воды теперь приходится добираться через рвы и траншеи, в которые превратили дорогу мощные колеса квадроциклов. Ну и удовольствие сидеть с удочкой или гулять с детьми, когда у тебя за спиной ревут двигатели, конечно, сомнительное.

"За руль квадроцикла можно садиться только при наличии удостоверения тракториста-машиниста с отметкой о том, что у вас открыта категория А1", - объясняет завотделом управления Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Подмосковья Юрий Голубятников. Для этого нужно окончить курсы и сдать экзамен в органах Гостехнадзора. Но и удостоверение - не единственный документ, который должен иметь квадроциклист. У него также должны быть на руках свидетельство о прохождении техосмотра и страховка - аналог ОСАГО. А на самой машине обязательно должны быть номера - они подтверждают, что транспортное средство зарегистрировано в Гостехнадзоре по всем правилам.

Приехав на место, инспекторы седлают свои квадроциклы - да, рейд проходит на них, по-другому нарушителей на такой дороге не догонишь. Возвращаются через 10 минут, с двух сторон "конвоируя" чужой квадроцикл. Конечно, без номеров. И у водителя нет вообще никаких документов. "Машина моя личная, а что - нельзя?" - бравирует молодой человек. "Без документов и номеров нельзя", - объясняет инспектор и начинает выписывать штраф. Штраф смешной - от 500 до 1000 рублей. Если, например, за рулем квадроцикла окажется нетрезвый водитель или водитель без документов, которого ловят не в первый раз, наказание может быть более строгим - лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев. При этом инспекторы Гостехнадзора даже изъять машину у пьяного водителя не могут, у них на это нет полномочий. Поэтому на рейды ездят вместе с представителями ГИБДД - те хотя бы полномочны вынимать пьяниц из-за рулей.

Что такое вообще квадроцикл? Юрий Голубятников говорит, что они делятся на два типа. Снегоболотоходы считаются техникой, их используют представители многих профессий, например лесники или вот инспекторы Гостехнадзора. А мотовездеходы - это что-то типа развлечения. Вроде лыж, которыми мы пользуемся для удовольствия. "Никому же не придет в голову выходить на лыжах на дорогу. Мы идем кататься в специально подготовленные для этого места. Вот и для квадроциклов нужны такие же специальные трассы или площадки", - считает Голубятников. Но для этого должны быть разработаны правила, определяющие порядок эксплуатации квадроциклов вне дорог общего пользования. Сейчас этого нет. Как нет и обязательных требований для пунктов проката квадроциклов, запрещающих арендовать их людям без прав с категорией А1. Пока так: если ты не вызываешь явных негативных эмоций у владельца проката, машину можно получить и без прав.

Для квадроциклов нужно делать специальные трассы, как для лыж

И все же, говорит Голубятников, жители частного сектора, которым квадроциклисты особенно досаждают, могут обезопасить себя от нашествия опасных машин. Если речь идет об СНТ, решением общего собрания можно ограничить въезд на территорию дачного товарищества, поставив шлагбаумы и установив информационные стенды. Аналогичным образом могут поступить и собственники жилья в коттеджных поселках. И даже в деревнях, только в данном случае решение должны принимать не граждане, а главы муниципалитетов. Шлагбаум в деревне установить вряд ли получится, но принять решение об ограничении въезда квадроциклов на отдельные территории и следить за его соблюдением - дело вполне реальное.