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03.06.2021 15:06
Рубрика: Легковые авто

BMW запер двери и попытался уехать от владельца

Текст: Константин Руссов

Забавная история произошла на одном из пляжей на побережье США: водитель, преисполненный самоуверенности и надеждой на возможности полного привода, решил проехать по песку на BMW 3 Series, но в итоге был подставлен собственной машиной.

Фото: скриншот с youtube.com
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Причинно-следственные связи неизвестны, и остаётся лишь догадываться, как такое могло случиться. Вероятно, водитель BMW забуксовал в песке, затем решил выйти наружу, чтобы посмотреть, насколько он увяз и что можно сделать дальше.

Не включив нейтраль или режим паркинга, он покинул салон, а электроника посчитала скорость вращения колёс достаточной, чтобы запереть двери. Таким образом, владелец "трёшки" оказался запертым снаружи, как бы абсурдно это не звучало.

Остаётся надеяться, что он всё-таки смог вызвать подмогу по смарт-часам, или на то, что автор видео сжалился над пленником пляжа и помог отрыть BWM.

#BMW