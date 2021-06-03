Больше половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки бедных

Больше половины россиян - 54% - согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ, которые приводит РБК.

По словам участников опроса, они бы хотели видеть большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. При этом 28% опрошенных считают, что налоги должны быть как можно меньше.

Подавляющее большинство россиян - 83% - поддерживают прогрессивную шкалу налогообложения. Еще 13% считают, что налоговая ставка должна быть одинаковой для всех.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее исследование PwC и Фонда "Общественное мнение" показало, что 41% россиян выступает за снижение налогов для бизнеса. Еще 33% опрошенных предлагают оставить нынешние ставки, а за повышение налогов выступают лишь 11% респондентов.