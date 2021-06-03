ЦБ предлагает разрешить подросткам с 12 лет торговать ценными бумагами

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках ПМЭФ озвучил предложение регулятора допустить подростков с 12 лет к торговле ценными бумагами, чтобы они могли получать знания и опыт.

Как отметил Швецов, мир сейчас становится быстрее, и подростки опережают взрослых с точки зрения цифровых технологий, поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Тем более, что некоторые люди выходят на рынок не ради заработка, а ради получения знаний и опыта.

"Поэтому мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей, по возможности, работы на бирже. Но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто", - сказал Швецов.

Он пояснил, что речь идет о подростках с 12 лет, поскольку сейчас есть школы, где математика преподается с опережением, и дети к этому возрасту уже имеют достаточно знаний, чтобы начать пробовать себя в торговле элементарными финансовыми продуктами.

Однако должно быть и желание родителей привить ребенку культуру инвестирования, и дать ему возможность получить опыт на практике.

"Если речь идет о небольших суммах и это не разорительно для бюджета семьи, но полезно для самого ребенка", - добавил Швецов в интервью телеканалу "Известия".

Кстати, на сегодняшний день в России более 30 тысяч детей до 18 лет зарегистрированы в качестве самозанятых.