В России свыше 30 тысяч детей платят налоги как самозанятые

В России в качестве самозанятых зарегистрированы более 30 тысяч детей до 18 лет, рассказал во время сессии ПМЭФ глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

По словам Егорова, больше всего подростков, которые зарегистрировались как самозанятые, в Магаданской области. Не отстают и граждане пенсионного возраста, и приближающиеся к нему - свыше 79 тысяч самозанятых в стране старше 60 лет.

"Знаете, что еще интересно? У нас самый пожилой самозанятый - 96 лет, тоже человек работает", - цитирует ТАСС выступление руководителя ФНС.

Всего в качестве самозанятых сейчас зарегистрированы 2,4 миллиона россиян. Они задекларировали доходы в сумме на 430 миллиардов рублей и заплатили 12 миллиардов налога.

Кстати, юристы посоветовали россиянам, которые сдают квартиры в аренду, зарегистрироваться как самозанятые, чтобы сэкономить на налогах и не оставаться "в тени".