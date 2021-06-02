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Экономика
02.06.2021 22:44
Текст: Евгения Думанская

В России свыше 30 тысяч детей платят налоги как самозанятые

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России в качестве самозанятых зарегистрированы более 30 тысяч детей до 18 лет, рассказал во время сессии ПМЭФ глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Фото: iStock
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По словам Егорова, больше всего подростков, которые зарегистрировались как самозанятые, в Магаданской области. Не отстают и граждане пенсионного возраста, и приближающиеся к нему - свыше 79 тысяч самозанятых в стране старше 60 лет.

"Знаете, что еще интересно? У нас самый пожилой самозанятый - 96 лет, тоже человек работает", - цитирует ТАСС выступление руководителя ФНС.

Всего в качестве самозанятых сейчас зарегистрированы 2,4 миллиона россиян. Они задекларировали доходы в сумме на 430 миллиардов рублей и заплатили 12 миллиардов налога.

Кстати, юристы посоветовали россиянам, которые сдают квартиры в аренду, зарегистрироваться как самозанятые, чтобы сэкономить на налогах и не оставаться "в тени".

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