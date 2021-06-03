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03.06.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Дания отозвала разрешение на прокладку конкурента "Северного потока-2"

Текст: Василий Кошкин
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщает оператор транспортной системы королевства Energinet.

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Причиной стала недостаточная проработка агентством по охране окружающей среды вопроса о защите дикой природы при прокладке трубопровода.

Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году. Варшава продвигает его в качестве альтернативы "Северному потоку-2".

При этом пропускная способность Baltic Pipe официально не разглашается: оговаривалась лишь цифра в районе пяти миллиардов кубометров газа в год. Эта цифра более чем в десять раз меньше, чем у "Северного потока-2" (55 миллиардов кубометров в год).

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

В четверг вице-премьер РФ Александр Новак заявил в кулуарах ПМЭФ, что строительство "Северного потока-2" должно завершиться до конца года. Сейчас осталось уложить около ста километров труб.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Дания

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