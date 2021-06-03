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03.06.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Экосистемы избегут жесткого контроля государства

Текст: Ирина Алпатова, Игорь Зубков, Евгения Носкова
В ближайшее время государство не будет жестко регулировать российские цифровые экосистемы, заявил в интервью "Российской газете" замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов на площадке ПМЭФ-2021.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Жесткое регулирование со стороны государства может притормозить развитие отечественных экосистем, считает замминистра. При этом министерство рассматривает возможность создания преференциальных условий для них. "Мы хотим дорастить российские экосистемы до достаточно больших масштабов, чтобы они могли экспортировать свои услуги за рубеж, чтобы они стали международными игроками. Сейчас для них это почти невыполнимая задача - сталкиваясь с Google или другими глобальными игроками, тому же Яндексу или Сберу крайне тяжело с ними конкурировать", - сказал Федулов.

Фото: Gorodenkoff/Istock
Минэкономразвития представило концепцию регулирования экосистем

Сейчас государство будет стремиться соблюдать баланс между поддержкой развития и конкуренции между экосистемами с одной стороны и безопасностью граждан с другой. "Мы, наверное, хотели бы воплотить историю мягкого регулирования, в то же время помогая нашим экосистемам развиваться и иметь возможность конкурировать с зарубежными. Поэтому выходить на жесткое регулирование в ближайшее время, по крайне мере, в течение этого года мы вряд ли будем", - сказал Федулов.

Недавно Минэкономразвития представило концепцию регулирования экосистем. В частности, документ предполагает возможность введения согласования с ФАС сделок по слияниям и поглощениям. Предусмотрено право пользователей распоряжаться своими данными и свободно переходить между экосистемами.

Подробности читайте в полной версии интервью замглавы Минэкономразвития Владислава Федулова

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