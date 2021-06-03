Как государство будет регулировать экосистемы

Смогут ли "Яндекс" и "Сбер" составить конкуренцию Google на международном рынке и каковы перспективы появления беспилотных такси на улицах российских городов, рассказал замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов в интервью "Российской газете" на площадке ПМЭФ-2021.

Насколько реально появление "экосистемного рабства", когда клиент оказывается полностью завязан на сервисы одной системы?

Владислав Федулов: Вопрос, что подразумевается под этим термином. Экосистема предлагает клиенту очень комфортный, бесшовный доступ к десяткам сервисов. Вы можете заказать доставку продуктов, вызвать такси, оформить страховку или ипотеку - все, что угодно. Не надо каждый раз регистрироваться, совершать дополнительные действия. Для экосистемы это же конкурентное преимущество в чистом виде!

При этом мы бы не хотели, чтобы в России осталась одна или две экосистемы. Чем их больше, тем выше качество и количество новых инновационных продуктов. Сейчас на старте какое-то количество экосистем, которые начинают захватывать те или иные рынки. Они вкладываются в инновации, а это значит, что мы на стадии стремительного роста.

Какие первые шаги в регулировании экосистем готовы предложить ведомства?

Владислав Федулов: В ближайшее время никакого жесткого регулирования экосистем мы не планируем. Российские экосистемы развиваются не так долго и достаточно малы по сравнению с зарубежными аналогами. Начать их регулировать, не дав им вырасти и набрать силу, - означает убить их.

Нам нужно найти баланс: с одной стороны поддержать развитие экосистем, их конкуренцию между собой, а с другой - обеспечить безопасность граждан. При этом сохранить роль государства как арбитра отношений юрлиц между собой и с клиентами.

Исходя из этих предпосылок, мы, наверное, хотели бы воплотить историю мягкого регулирования, в то же время помогая нашим экосистемам развиваться и иметь возможность конкурировать с зарубежными. Поэтому выходить на жесткое регулирование в ближайшее время, по крайне мере, в течение этого года мы вряд ли будем.

У нас сложился конструктивный диалог с представителями бизнес-сообщества, которые уже сформировали свои экосистемы - "Сбер", "Яндекс", "Озон". Дискутируем с ними, что должно получать государство от экосистем, как можно смягчить наше давление, в то же время помогаем им по-прежнему развиваться.

Что на практике будет означать заявленная министерством задача обеспечить дифференцированный подход к российским экосистемам?

Владислав Федулов: Мы попробуем найти инструменты, чтобы нашим игрокам обеспечить здесь преференции, но при этом не нарушая международных обязательств. Мы хотим дорастить российские экосистемы до достаточно больших масштабов, чтобы они могли экспортировать свои услуги за рубеж, стали международными игроками. Сейчас для них это почти невыполнимая задача - сталкиваясь с Google или другими глобальными игроками, тому же "Яндексу" или "Сберу" крайне тяжело с ними конкурировать.

В чем суть "цифровых песочниц"?

Владислав Федулов: Такие экспериментально-правовые режимы - временное введение нового регулирования для определенного круга лиц. Сейчас некоторые инновации не могут быть реализованы в силу законодательных ограничений. Менять законодательство - это долго. Разработка любого закона занимает от года до полутора минимум, и это если нет сильных противоречий между участниками процесса. "Песочницы" позволят применять иные правила регулирования только на отдельных "точках". Для этого мы в прошлом году приняли базовый закон, в этом году у нас идет закон-спутник с корректировками действующих норм законодательства.

Когда заработает первый проект в рамках "цифровых песочниц"? Что это будет?

Владислав Федулов: Сейчас есть шесть конкретных проектов для тестирования экспериментальных правовых режимов. Например, беспилотное такси - проект "Яндекса". Он его же тестирует, но пока по закону пилот должен все равно сидеть за рулем. В результате это немного сбивает обучение системы: человек невольно реагирует на происходящее на дороге - поддерживает руль, дергает кнопки и так далее. Мы попытаемся добиться, чтобы пилот сидел рядом или сзади. Кроме того, хотелось бы получить обратную связь от клиентов - чтобы люди могли пользоваться этим сервисом и делиться впечатлениями.

Второй проект - беспилотная доставка грузов дронами. У нас есть законодательство об авиации, где есть пилот, в нем много нормативно-правовых актов - у пилота должна быть лицензия, документы должны находиться на борту летательного средства, двигаться оно должно по определенному маршруту. Для дронов все это будет прописано по-новому.

Дроны важны, потому что у нас большое количество удаленных территорий, куда даже посылки доставлять тяжело - в Сибири, на Дальнем Востоке. С помощью дронов мы хотим организовать процесс доставки грузов от 50 до 200 кг. - лекарств, продукты питания, предметов первой необходимости. В перспективе это будет и доставка любых товаров из интернет-магазинов. Благодаря дронам доставка таких продуктов не будет стоить так дорого. Мы проговаривали этот вопрос с "Почтой России" - в принципе, это коммерческий вариант. Такой пилотный проект мы хотим запустить в Томской области.

Еще один проект - мы хотим расширить возможности телемедицины. Добавить, например, возможность диагностики и корректировки лечения. После ковида телемедицина - вообще одна из быстро растущих отраслей с точки зрения высоких технологий.

Какие еще возможности будут протестированы?

Владислав Федулов: Есть кейс - на основании обезличенных данных формируется база, по которой малый и средний бизнес может принимать решения по размещению своих офисов, магазинов, производств в зависимости от того, где наибольший спрос, где наибольший проход клиентов.

Еще кейс. Большие данные помогают понять, насколько эффективно лекарство. Речь идет о схемах лечения уже одобренными препаратами. Одно и то же лекарство назначается в разных дозах, в ходе лечения дозировка корректируется, добавляется что-то новое, что-то уходит. Сейчас эти огромные массивы информации находится в разрозненном состоянии. Мы предлагаем собрать эти данные и сформировать на их основе аналитику и рекомендации.

Все это, как вы видите, связано либо с персональными данными, либо с большими данными, которые требуют большой безопасности. Поэтому они сейчас выбиваются из действующего законодательства. Их надо сначала опробовать, подтвердить безопасность их использования - чтобы их невозможно было расшифровать и использовать вне проекта. Как только получим такое подтверждение, будем считать эти кейсы успешными и выходить на разработку общего регулирования.