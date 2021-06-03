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03.06.2021 00:35
Рубрика: Экономика

Эксперт прокомментировал данные об эффективности вакцины "КовиВак"

Текст: Ирина Невинная
"По результатам клинических испытаний эффективность вакцины "КовиВак" 80% означает, что только у 20% вакцинированных при встрече с вирусом разовьются симптомы коронавирусной инфекции", - так прокомментировал "Российской газете" обнародованные данные об эффективности вакцины против COVID-19 "КовиВак" ведущий научный редактор ресурса Vrachu.ru, заслуженный врач России Михаил Каган.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вакцина "КовиВак" разработана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. Это классический тип вакцины - цельновирионная инактивированная. Большинство вакцин, применяемых сегодня в мире от разных инфекций, - это вакцины такого типа.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Данные о том, что вакцина имеет эффективность более 80%, были обнародованы в среду на стенде Минобрнауки на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

"Соответственно, если эффективность вакцины 92% (такие данные сообщали разработчики по вакцине "Спутник V"), заразятся коронавирусом только 8% привитых людей. При этом защита от тяжелого течения болезни обеспечивается вакцинами в еще более высокой степени", - пояснил Михаил Каган.

Отметим, что в Центре имени Чумакова до недавнего времени отказывались называть точную цифру эффективности вакцины, объясняя, что точные расчеты можно будет сделать только примерно через год, когда закончится третья фаза клинических исследований. Поэтому представленные данные 80% - это только промежуточная оценка.

По мнению Михаила Кагана, в пользу вакцины "Ковивак" следующие моменты: во-первых, высокая международная репутация Центра имени Чумакова, обеспеченная эффективными цельновирусными вакцинами, созданными учеными института от целого ряда других инфекций. "Второй момент - этот тип вакцины дает возможность выработки иммунитета ко многим белкам вируса, а не только к S-белку. Также важно, что у препарата удобная логистика - хранится вакцина при температуре от +2 до +8, то есть в условиях обычного холодильника. Наконец, могу предположить, что у этой вакцины, возможно, менее высокая реактогенность, чем у векторных вакцин", - отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что пока имеются только предварительные данные об эффективности вакцины. "Причем даже эти предварительные результаты не опубликованы и просто заявлены в сообщениях производителя", - сказал Михаил Каган.

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