Эффективность вакцины "КовиВак" превысила 80%

Эффективность вакцины от коронавируса "КовиВак" составляет более 80%. Об этом говорится в материалах, размещенных на стенде Минобрнауки в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Эффективность вакцины - свыше 80%, заключительная фаза испытаний пока не завершена", - говорится в материалах.

Во вторник стало известно, что вакцина "КовиВак", разработанная в Научном центре имени Чумакова, поступила в медицинские учреждения Москвы. По данным столичного депздрава, сейчас в Москве доступно три тысячи доз, а вакцинация начнется в ближайшее время в нескольких специализированных центрах.

Ранее разработчики "КовиВака" рассказали о продолжительности иммунитета, который дает вакцина. Препарат защищает организм в течение восьми месяцев. До конца этого года в центре планируют выпустить минимум 7,5 миллиона доз вакцины.