Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19

Восемь месяцев длится иммунитет к коронавирусу после прививки вакциной "КовиВак", созданной федеральным научном центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Об этом генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Также он поделился планами Центра имени Чумакова по выпуску вакцины.

"До конца года, я полагаю, что это будет порядка 7,5 млн (доз) минимум", - сказал Айдар Ишмухаметов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к настоящему моменту оба компонента вакцины от коронавируса получили около 9 млн россиян. Первая инъекция сделана 13 млн человек.