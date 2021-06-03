Эксперт прокомментировал идею изъятия сверхдоходов металлургов

Доходы системообразующей "четверки" российской металлургической отрасли (ММК, НЛМК, Северсталь, ЕВРАЗ НТМК) увеличились по итогам 2020 года в несколько раз. Возможно, подобные показатели не привлекли бы столь пристального внимания правительства, если бы не пандемия коронавируса, считает старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Княз Багдасарян.

"В результате беспрецедентной неопределенности в мировой экономике практически все страны принимали временные нерыночные меры и решения для минимизации негативных последствий, в первую очередь для населения. К таким негативным последствиям относится рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. Так, для удержания роста цен на отдельные виды товаров Минсельхоз и Минпромторг России заключили соглашения с отдельными производителями о стабилизации цен. По сути, был применен временный механизм индикативных цен для удержания их роста", - отметил эксперт.

Кроме того, аномальный рост цен был зафиксирован и на непродовольственные товары второй необходимости. В частности, достаточно ощутимо выросли цены на металлические изделия, строительные материалы и, как частичное следствие, - на недвижимость, отметил Багдасарян.

"Запланированная в бюджете 2020 года смета на государственный оборонный заказ и государственные капитальные вложения из-за роста цен на металлургическую продукцию увеличилась на 100 млрд рублей. На фоне роста бюджетной нагрузки и падения экономики эти цифры невольно привлекают к себе внимание", - подчеркнул аналитик.

Он напомнил, что рыночное ценообразование является одним из критериев признания статуса рыночной экономики (market economy status) в международных экономических отношениях и, в частности, в рамках ВТО. Утрата этого статуса может привести к дискриминации страны в мировой торговле.

"При этом рыночная экономика не отрицает государственного регулирования и контроля, поэтому обсуждение разумных методов стабилизации национальной экономики является весьма своевременным и целесообразным", - добавил эксперт.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов. Дополнительную прибыль компании получили в период высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

Позднее чиновник пояснил, что у правительства нет цели "отобрать" дополнительные доходы у металлургов, однако стоит задача уложиться в параметры проектов, которые подорожали из-за цен на продукцию.