Новости

Путин примет участие в открытии памятника Александру III 16:36
Курс евро впервые с 1 апреля опустился ниже 89 рублей 16:33
Попова: Поставлена задача научиться расшифровывать любую инфекцию за 24 часа 16:25
Песков: "Прямая линия" с Путиным состоится в 2021 году 16:22
В Кремле не согласились с обвинениями в манипуляциях с выборами 16:10
Матч Евро-2020 покажут на экране фан-зоны "Екатеринбург-Арена" 16:10
Минобрнауки опубликует данные о пробелах в знаниях студентов из-за пандемии 16:09
Будут маргинальными: зампред ЦБ РФ предрек конец наличным деньгам 15:56
Эксперт прокомментировал идею изъятия сверхдоходов металлургов 15:51
Мишустин освободил Толстикову от должности замминистра просвещения РФ 15:50
Греф назвал ошибки, которые не простит сотруднику 15:50
"Спартак" оштрафован за издевательский пост в адрес ЦСКА 15:44
Захарова поспорила с Венедиктовым о СМИ-иноагентах 15:43
Силуанов предостерег от решений "наотмашь" по сверхдоходам металлургов 15:39
Набиуллина раскритиковала навязывание страховки банками 15:38
К депутату новосибирского заксобрания пришли с обысками 15:30
Володин: Выведение доллара из ФНБ укрепит суверенитет России 15:27
"Локомотив" расстался с начальником команды и медицинским штабом 15:25
Путин: Правительство будет делать все для поддержки бизнеса 15:20
Глава Роспотребнадзора оценила опасность "черной плесени" 15:19
Попова: Часть проверок можно заменить наблюдением через видеокамеры 15:17
Песков: Турция не высылала российских техников по С-400 15:14
Новая книга об Александре Невском вышла к 800-летию князя 15:06
Белоусов объяснил решение вывести доллар из структуры ФНБ 15:00
Орешкин рассказал, как решить проблему с ростом цен в России 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 15:51
Рубрика: Экономика

Эксперт прокомментировал идею изъятия сверхдоходов металлургов

Текст: Михаил Загайнов

Доходы системообразующей "четверки" российской металлургической отрасли (ММК, НЛМК, Северсталь, ЕВРАЗ НТМК) увеличились по итогам 2020 года в несколько раз. Возможно, подобные показатели не привлекли бы столь пристального внимания правительства, если бы не пандемия коронавируса, считает старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Княз Багдасарян.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Силуанов предостерег от решений "наотмашь" по сверхдоходам металлургов

"В результате беспрецедентной неопределенности в мировой экономике практически все страны принимали временные нерыночные меры и решения для минимизации негативных последствий, в первую очередь для населения. К таким негативным последствиям относится рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. Так, для удержания роста цен на отдельные виды товаров Минсельхоз и Минпромторг России заключили соглашения с отдельными производителями о стабилизации цен. По сути, был применен временный механизм индикативных цен для удержания их роста", - отметил эксперт.

Кроме того, аномальный рост цен был зафиксирован и на непродовольственные товары второй необходимости. В частности, достаточно ощутимо выросли цены на металлические изделия, строительные материалы и, как частичное следствие, - на недвижимость, отметил Багдасарян.

"Запланированная в бюджете 2020 года смета на государственный оборонный заказ и государственные капитальные вложения из-за роста цен на металлургическую продукцию увеличилась на 100 млрд рублей. На фоне роста бюджетной нагрузки и падения экономики эти цифры невольно привлекают к себе внимание", - подчеркнул аналитик.

Он напомнил, что рыночное ценообразование является одним из критериев признания статуса рыночной экономики (market economy status) в международных экономических отношениях и, в частности, в рамках ВТО. Утрата этого статуса может привести к дискриминации страны в мировой торговле.

Фото: Александр Коркка/РИА Новости
В Минпромторге рассказали о встрече Мантурова с металлургами

"При этом рыночная экономика не отрицает государственного регулирования и контроля, поэтому обсуждение разумных методов стабилизации национальной экономики является весьма своевременным и целесообразным", - добавил эксперт.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов. Дополнительную прибыль компании получили в период высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

Позднее чиновник пояснил, что у правительства нет цели "отобрать" дополнительные доходы у металлургов, однако стоит задача уложиться в параметры проектов, которые подорожали из-за цен на продукцию.

Экономика Финансы Налоги Экономика Отрасли Промышленность Компании Металлургия и горнодобыча Магнитогорский металлургический комбинат Компании Металлургия и горнодобыча Новолипецкий металлургический комбинат Компании Металлургия и горнодобыча Северсталь Компании Металлургия и горнодобыча Евраз

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Силуанов: Минфин не рассматривает изменение ставки НДФЛ
Попова: Надо выработать алгоритм поведения с учетом уроков пандемии
Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации
Власти Турции с 1 июня упростили правила въезда для россиян
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет