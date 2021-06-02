Белоусов объяснил позицию правительства по доходам металлургов

У правительства нет цели "отобрать" дополнительные доходы у металлургов, однако стоит задача уложиться в параметры проектов, которые подорожали из-за цен на продукцию, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Ранее он сказал, что металлурги в прошлом году "нахлобучили государство" примерно на сто миллиардов рублей, после чего совещание с представителями отрасли провел глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как передает "Коммерсант", Белоусов пояснил в кулуарах ПМЭФ, что у кабмина "нет задачи отобрать деньги у металлургов, есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы". Кроме вложений, есть программа строительства жилья и другие, например, из-за повышения цен на металлопродукцию стройка Восточного полигона РЖД подорожала на 40 млрд руб.
Также Белоусов сказал, что скептически относится к закупкам металлов в Росрезерв.
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